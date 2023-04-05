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В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда

В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда - РИА Новости, 05.04.2023

В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда

Число туристов, посетивших охраняемые территории дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье, в 2022 году выросло в четыре раза – до почти 130 тысяч... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T05:12

2023-04-05T05:12

2023-04-05T05:12

туризм

москва

приморский край

китай

фгбу "земля леопарда"

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Число туристов, посетивших охраняемые территории дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье, в 2022 году выросло в четыре раза – до почти 130 тысяч человек, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. "По итогам прошлого года количество туристов у нас возросло более чем в четыре раза, почти 130 тысяч туристов посетило благодаря мероприятиям, развитию инфраструктуры", - сказал Бардюк. Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Олеся Сторожук рассказала журналистам, что планируется развивать новые направления туризма на охраняемых территориях ФГБУ. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. Пятого апреля "Земле леопарда" исполнилось пять лет.

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приморский край

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москва, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда", новости - туризм