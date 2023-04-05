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В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
05:12 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/leopard-1863064942.html
В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда
В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда - РИА Новости, 05.04.2023
В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда
Число туристов, посетивших охраняемые территории дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье, в 2022 году выросло в четыре раза – до почти 130 тысяч... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T05:12
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туризм
москва
приморский край
китай
фгбу "земля леопарда"
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Число туристов, посетивших охраняемые территории дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье, в 2022 году выросло в четыре раза – до почти 130 тысяч человек, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. "По итогам прошлого года количество туристов у нас возросло более чем в четыре раза, почти 130 тысяч туристов посетило благодаря мероприятиям, развитию инфраструктуры", - сказал Бардюк. Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Олеся Сторожук рассказала журналистам, что планируется развивать новые направления туризма на охраняемых территориях ФГБУ. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. Пятого апреля "Земле леопарда" исполнилось пять лет.
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москва, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда", новости - туризм
Туризм, Москва, Приморский край, Китай, ФГБУ "Земля леопарда", Новости - Туризм
В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда

Число туристов в местах обитания леопарда в Приморье в 2022 году выросло в четыре раза

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Дальневосточный леопард . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Число туристов, посетивших охраняемые территории дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье, в 2022 году выросло в четыре раза – до почти 130 тысяч человек, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
"По итогам прошлого года количество туристов у нас возросло более чем в четыре раза, почти 130 тысяч туристов посетило благодаря мероприятиям, развитию инфраструктуры", - сказал Бардюк.
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Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Олеся Сторожук рассказала журналистам, что планируется развивать новые направления туризма на охраняемых территориях ФГБУ.
«
"Впервые мы хотим развивать спелеотуризм… Подводный мир заповедника – новое для нас направление, не новое для морского заповедника. Мы возрождаем старый маршрут, и совместно с дайв-центрами хотим развивать именно дайвинг в морской заповеднике в районе (острова) Большого Пелиса. Маршрут был представлен на выставке в Москве, большой интерес вызвал у целевой аудитории", - отметила Сторожук.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
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