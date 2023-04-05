В Приморье выросло число туристов в местах обитания леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Число туристов, посетивших охраняемые территории дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье, в 2022 году выросло в четыре раза – до почти 130 тысяч человек, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк. "По итогам прошлого года количество туристов у нас возросло более чем в четыре раза, почти 130 тысяч туристов посетило благодаря мероприятиям, развитию инфраструктуры", - сказал Бардюк. Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Олеся Сторожук рассказала журналистам, что планируется развивать новые направления туризма на охраняемых территориях ФГБУ. Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. Пятого апреля "Земле леопарда" исполнилось пять лет.
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр – РИА Новости. Число туристов, посетивших охраняемые территории дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье, в 2022 году выросло в четыре раза – до почти 130 тысяч человек, сообщил журналистам директор ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Бардюк.
"По итогам прошлого года количество туристов у нас возросло более чем в четыре раза, почти 130 тысяч туристов посетило благодаря мероприятиям, развитию инфраструктуры", - сказал Бардюк.
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Заместитель директора по экологическому просвещению и туризму Олеся Сторожук рассказала журналистам, что планируется развивать новые направления туризма на охраняемых территориях ФГБУ.
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"Впервые мы хотим развивать спелеотуризм… Подводный мир заповедника – новое для нас направление, не новое для морского заповедника. Мы возрождаем старый маршрут, и совместно с дайв-центрами хотим развивать именно дайвинг в морской заповеднике в районе (острова) Большого Пелиса. Маршрут был представлен на выставке в Москве, большой интерес вызвал у целевой аудитории", - отметила Сторожук.
Нацпарк "Земля леопарда" является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.
Пятого апреля "Земле леопарда" исполнилось пять лет.
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