В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов

ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Популяция редчайших дальневосточных леопардов в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей, сообщила журналистам начальник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Марина Сырица. "Это 125 взрослых особей, из которых 49 самцов, 65 самок — это благоприятное соотношение самок и самцов. Еще 11 неустановленного пола. Родилось не менее 13 котят. Результаты исследования показывают, что популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала", — сказала она. По ее словам, дальнейший рост популяции связан с улучшением качества мест обитания и с возможным расселением леопарда на территории исторического ареала.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в парке "Земля леопарда".
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Популяция редчайших дальневосточных леопардов в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей, сообщила журналистам начальник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Марина Сырица.
"Это 125 взрослых особей, из которых 49 самцов, 65 самок — это благоприятное соотношение самок и самцов. Еще 11 неустановленного пола. Родилось не менее 13 котят. Результаты исследования показывают, что популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала", — сказала она.
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По ее словам, дальнейший рост популяции связан с улучшением качества мест обитания и с возможным расселением леопарда на территории исторического ареала.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в парке "Земля леопарда".
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