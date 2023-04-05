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В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов - РИА Новости, 05.04.2023
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Хорошие новости
 
04:42 05.04.2023 (обновлено: 13:46 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/leopard-1863063885.html
В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов
В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов - РИА Новости, 05.04.2023
В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов
Популяция редчайших дальневосточных леопардов в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей, сообщила журналистам начальник отдела науки нацпарка... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:42
2023-04-05T13:46
хорошие новости
россия
приморский край
китай
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Популяция редчайших дальневосточных леопардов в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей, сообщила журналистам начальник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Марина Сырица. "Это 125 взрослых особей, из которых 49 самцов, 65 самок — это благоприятное соотношение самок и самцов. Еще 11 неустановленного пола. Родилось не менее 13 котят. Результаты исследования показывают, что популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала", — сказала она. По ее словам, дальнейший рост популяции связан с улучшением качества мест обитания и с возможным расселением леопарда на территории исторического ареала.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в парке "Земля леопарда".
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россия, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда"
Хорошие новости, Россия, Приморский край, Китай, ФГБУ "Земля леопарда"
В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов

Численность редчайших дальневосточных леопардов в России выросла до 125 особей

© РИА Новости / Виталий АньковДальневосточный леопард
Дальневосточный леопард - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Дальневосточный леопард. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Популяция редчайших дальневосточных леопардов в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей, сообщила журналистам начальник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Марина Сырица.
"Это 125 взрослых особей, из которых 49 самцов, 65 самок — это благоприятное соотношение самок и самцов. Еще 11 неустановленного пола. Родилось не менее 13 котят. Результаты исследования показывают, что популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала", — сказала она.
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По ее словам, дальнейший рост популяции связан с улучшением качества мест обитания и с возможным расселением леопарда на территории исторического ареала.
Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в парке "Земля леопарда".
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