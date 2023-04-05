https://ria.ru/20230405/leopard-1863063885.html

В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов

В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов - РИА Новости, 05.04.2023

В России выросла численность редчайших дальневосточных леопардов

Популяция редчайших дальневосточных леопардов в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей, сообщила журналистам начальник отдела науки нацпарка... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T04:42

2023-04-05T04:42

2023-04-05T13:46

хорошие новости

россия

приморский край

китай

фгбу "земля леопарда"

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апр — РИА Новости. Популяция редчайших дальневосточных леопардов в дикой природе в России выросла до 125 взрослых особей, сообщила журналистам начальник отдела науки нацпарка "Земля леопарда" Марина Сырица. "Это 125 взрослых особей, из которых 49 самцов, 65 самок — это благоприятное соотношение самок и самцов. Еще 11 неустановленного пола. Родилось не менее 13 котят. Результаты исследования показывают, что популяция остается стабильной, данные с фотоловушек отражают расселение животных в различных направлениях в пределах их исторического ареала", — сказала она. По ее словам, дальнейший рост популяции связан с улучшением качества мест обитания и с возможным расселением леопарда на территории исторического ареала.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в парке "Земля леопарда".

https://ria.ru/20230403/primore-1862566971.html

россия

приморский край

китай

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россия, приморский край, китай, фгбу "земля леопарда"