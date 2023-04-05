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Овчинский: московская компания вдвое увеличила выпуск лазерных систем
Овчинский: московская компания вдвое увеличила выпуск лазерных систем - РИА Новости, 05.04.2023
Овчинский: московская компания вдвое увеличила выпуск лазерных систем
Столичный производитель лазерного оборудования Pokkels в 2022 году выпустил более 100 лазерных систем, применяемых в нефтегазовой, атомной, аэрокосмической,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T07:38
2023-04-05T07:38
2023-04-05T07:38
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
технологии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Столичный производитель лазерного оборудования Pokkels в 2022 году выпустил более 100 лазерных систем, применяемых в нефтегазовой, атомной, аэрокосмической, автомобильной и других отраслях, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По словам директора по развитию компании Евгения Ключникова, быстрый рост производства был обеспечен участием в пилотных проектах с крупными российскими компаниями, а также в разработке для них индивидуальных решений."Лазерные технологии стремительно набирают популярность и используются на все большем количестве предприятий для сварки, очистки, маркировки и других задач. Мы уверены в перспективности отрасли и работаем над дальнейшим расширением производства и увеличением предложения", — сказал Ключников.Pokkels производит лазерные установки для очистки поверхностей от стойких загрязнений, зачистки проводов, а также лазерную сварку, которая позволяет делать более качественные швы. Также в компании интегрируют лазерное оборудование с промышленными роботами.
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владислав овчинский, москва, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Технологии
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Столичный производитель лазерного оборудования Pokkels в 2022 году выпустил более 100 лазерных систем, применяемых в нефтегазовой, атомной, аэрокосмической, автомобильной и других отраслях, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Лазерные технологии активно работают на различных производственных направлениях, особенно в металлообработке: резке, очистке, сварке и гравировке практически любых металлов. В Москве разработкой и производством такого оборудования занимается, в том числе, компания Pokkels, которая в прошлом году увеличила производство в 2,2 раза, расширив при этом товарную линейку", — отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
По словам директора по развитию компании Евгения Ключникова, быстрый рост производства был обеспечен участием в пилотных проектах с крупными российскими компаниями, а также в разработке для них индивидуальных решений.
"Лазерные технологии стремительно набирают популярность и используются на все большем количестве предприятий для сварки, очистки, маркировки и других задач. Мы уверены в перспективности отрасли и работаем над дальнейшим расширением производства и увеличением предложения", — сказал Ключников.
Pokkels производит лазерные установки для очистки поверхностей от стойких загрязнений, зачистки проводов, а также лазерную сварку, которая позволяет делать более качественные швы. Также в компании интегрируют лазерное оборудование с промышленными роботами.
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