https://ria.ru/20230405/lazer-1863070463.html

Овчинский: московская компания вдвое увеличила выпуск лазерных систем

Овчинский: московская компания вдвое увеличила выпуск лазерных систем - РИА Новости, 05.04.2023

Овчинский: московская компания вдвое увеличила выпуск лазерных систем

Столичный производитель лазерного оборудования Pokkels в 2022 году выпустил более 100 лазерных систем, применяемых в нефтегазовой, атомной, аэрокосмической,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T07:38

2023-04-05T07:38

2023-04-05T07:38

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

технологии

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Столичный производитель лазерного оборудования Pokkels в 2022 году выпустил более 100 лазерных систем, применяемых в нефтегазовой, атомной, аэрокосмической, автомобильной и других отраслях, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По словам директора по развитию компании Евгения Ключникова, быстрый рост производства был обеспечен участием в пилотных проектах с крупными российскими компаниями, а также в разработке для них индивидуальных решений."Лазерные технологии стремительно набирают популярность и используются на все большем количестве предприятий для сварки, очистки, маркировки и других задач. Мы уверены в перспективности отрасли и работаем над дальнейшим расширением производства и увеличением предложения", — сказал Ключников.Pokkels производит лазерные установки для очистки поверхностей от стойких загрязнений, зачистки проводов, а также лазерную сварку, которая позволяет делать более качественные швы. Также в компании интегрируют лазерное оборудование с промышленными роботами.

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владислав овчинский, москва, технологии