https://ria.ru/20230405/lavrov-1863328967.html
Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны - РИА Новости, 05.04.2023
Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:33
2023-04-05T20:33
2023-04-05T20:33
в мире
россия
сша
сергей лавров
павел зарубин
линн трейси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_011eecb8c2cee1dc53693a9e5f8a1802.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего. И американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять", - сказал Лавров в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". На вопрос, как это соотносится с тем, что посол США Линн Трейси в среду вручила верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, Лавров ответил: "Отношения, я считаю, нужно поддерживать". "По крайней мере мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845657982_260:0:2669:1807_1920x0_80_0_0_d6f64dfe4f871df6c4352f8221e5370c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, павел зарубин, линн трейси
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Линн Трейси
Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны, но отношения нужно поддерживать