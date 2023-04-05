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Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны - РИА Новости, 05.04.2023
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20:33 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/lavrov-1863328967.html
Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны - РИА Новости, 05.04.2023
Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны
Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:33
2023-04-05T20:33
в мире
россия
сша
сергей лавров
павел зарубин
линн трейси
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего. И американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять", - сказал Лавров в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". На вопрос, как это соотносится с тем, что посол США Линн Трейси в среду вручила верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, Лавров ответил: "Отношения, я считаю, нужно поддерживать". "По крайней мере мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html
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в мире, россия, сша, сергей лавров, павел зарубин, линн трейси
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Линн Трейси
Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны

Лавров: Россия и США находятся в горячей фазе войны, но отношения нужно поддерживать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего. И американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять", - сказал Лавров в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
На вопрос, как это соотносится с тем, что посол США Линн Трейси в среду вручила верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, Лавров ответил: "Отношения, я считаю, нужно поддерживать".
"По крайней мере мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось", - добавил Лавров.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Патрушев назвал Россию и Китай помехой господству США в мире
27 марта, 14:08
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровПавел ЗарубинЛинн Трейси
 
 
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