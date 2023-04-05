https://ria.ru/20230405/lavrov-1863328967.html

Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны

Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны - РИА Новости, 05.04.2023

Лавров заявил, что Россия и США находятся в горячей фазе войны

Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:33

2023-04-05T20:33

2023-04-05T20:33

в мире

россия

сша

сергей лавров

павел зарубин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Россия и США находятся в "горячей фазе войны", но отношения надо поддерживать, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские нацисты американским оружием прежде всего. И американская администрация каждый раз грозится все более и более дальнобойное и смертоносные системы поставлять", - сказал Лавров в интервью Павлу Зарубину в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1". На вопрос, как это соотносится с тем, что посол США Линн Трейси в среду вручила верительные грамоты президенту России Владимиру Путину, Лавров ответил: "Отношения, я считаю, нужно поддерживать". "По крайней мере мы не теряем надежды, что у американцев проснется разум и они все-таки диалог какой-то возобновят. Посмотрим, ждать недолго осталось", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230327/patrushev-1860936434.html

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в мире, россия, сша, сергей лавров, павел зарубин, линн трейси