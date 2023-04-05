Заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор об охране территории
Заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор с полицией об охране территории
© Фото : пресс-служба УПЦКиево-Печерская лавра
© Фото : пресс-служба УПЦ
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор с полицией Киева об охране территории лавры, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на комментарий представителей канонической УПЦ.
"Пятого апреля 2023 года национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" заключил договор с управлением полиции охраны в городе Киеве... Цель договора - обеспечение охраны всей территории заповедника в связи с расторжением договора с УПЦ о пользовании лаврой", - говорится в сообщении в телеграм-канале издания.
Сообщается, что в УПЦ, в свою очередь, заявили, что не признают расторжения договора аренды лавры, а заключение договора об охране расценивают как дополнительное давление на братию монастыря с целью осуществления препятствий священнослужителям в использовании территории лавры под предлогом охраны заповедника.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
В лавре живут около 200 будущих священников-студентов Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС), она занимает несколько монастырских корпусов. Они обращались к Владимиру Зеленскому с просьбой не выгонять их из Киево-Печерской лавры и дать им возможность учиться. Факультет католической теологии Вестфальского университета имени Вильгельма (Мюнстер, Германия) ранее опубликовал сообщение теолога, профессора факультета Томаса Бремера в поддержку КДАиС.