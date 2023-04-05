https://ria.ru/20230405/lavra-1863000936.html

Что началось в Киево-Печерской лавре после захода "Правого сектора"*

Что началось в Киево-Печерской лавре после захода "Правого сектора"* - РИА Новости, 05.04.2023

Что началось в Киево-Печерской лавре после захода "Правого сектора"*

Православные Украины продолжают защищать Киево-Печерскую лавру, невзирая на переменчивую погоду и нападки радикалов. Осознав, что отобрать обитель "по мирному... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:00

2023-04-05T08:00

2023-04-05T11:13

религия

украина

киев

владимир зеленский

михаил подоляк

епифаний думенко

украинская православная церковь

служба безопасности украины

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные Украины продолжают защищать Киево-Печерскую лавру, невзирая на переменчивую погоду и нападки радикалов. Осознав, что отобрать обитель "по мирному сценарию" не получится, власти все больше склоняются к силовому захвату. О ситуации вокруг главной святыни страны — в материале РИА Новости.Молитва против проклятийНа пятачке возле входа в лавру яблоку негде упасть. Толпа расступается, только чтобы пропустить выезжающие из ворот автомобили. Люди тихо читают Символ веры, акафисты. Время от времени возглашают: "Христос воскресе!"Прихожане канонической Украинской православной церкви молятся тут уже неделю. Кто-то ближе к вечеру уходит, некоторые остаются на ночь. Духовенство по возможности помогает пастве: священники раздают горячие обеды, чай и — что немаловажно — памятки."Как вести себя <…> с представителями полиции и людьми в военной форме. Чтобы мы знали, на что они имеют право", — пояснил очевидцам один из монахов.На шестой день стояния поддержать верующих пришел глава УПЦ митрополит Киевский Онуфрий. "Тем, кто пляшет, поет на том месте, которое орошено слезами, кровью, потом подвижников наших, я хочу сказать: не надо богохульствовать и осквернять святыню своим недостойным поведением", — сказал духовный лидер.Хотя у стен лавры постоянно дежурит полиция, радикалы за прошедшую неделю неоднократно пытались спровоцировать защитников на конфликт.Несколько мужчин развернули плакат с надписью, призывающей прогнать русских из монастыря. "Украинская православная церковь должна быть только украинской", — заявил один из них. Другая группа выкрикивала националистические лозунги. Прихожане в ответ пели молитвы.Их пыталась заглушить молодежь возгласами "Слава Украине! Героям слава!", "Геть московского попа!" и украинским гимном. Позже вмешались правоохранители, стали выводить провокаторов, которые при этом призывали к насилию.Среди них, как сообщали очевидцы, были замечены люди с красно-черными шевронами "Правого сектора"*.Избирательность ФемидыПротивостояние вокруг Киево-Печерской лавры началось после того, как украинский Минкульт в одностороннем порядке разорвал договор аренды. И потребовал от монахов покинуть монастырь к 30 марта.Обитель полностью принадлежит государству как национальный заповедник. Одна ее часть — так называемая Нижняя лавра — находилась в безвозмездном пользовании УПЦ. Другая — Верхняя — полностью музейная.С 30 марта в монастыре должна была начать работу специальная комиссия по "возврату имущества государству". Но верующие ее не пропустили. Наместник, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, заявил, что для аннулирования договора нужно решение суда.Соответствующий иск УПЦ подала. Однако его тут же отклонили.А вскоре Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения в "разжигании межрелигиозной розни" и "оправдании вооруженной агрессии России". В его доме провели обыск, самого архиерея доставили в зал суда."Все эти протоколы на основе чего-то неизвестного... Мы хотим знать, чем все они мотивированы? <…> Требую по закону — я не знаю уголовного законодательства, я знаю конституцию — защитить свои права", — заявил он в ответ.Несмотря на то что в зале суда священнослужителю стало плохо, заседание после небольшого перерыва все же решили продолжить. В итоге наместника отправили под домашний арест на 60 суток. Прокурор также просил запретить ему выступать публично. Суд просьбу отклонил.В своем последнем на данный момент видеообращении митрополит Павел еще раз призвал монахов не покидать обитель. И добавил: те, кто выступают против УПЦ, вскоре "будут сильно сожалеть об этом".Агитация в расколВ сложившейся ситуации как издевка звучат слова Владимира Зеленского, который назвал Украину "территорией самой большой религиозной свободы".Глава государства проигнорировал желание членов синода УПЦ побеседовать с ним. Архиереи во главе с митрополитом Онуфрием 20 марта лично пришли к зданию офиса президента — и простояли у закрытых дверей более двух часов.В окружении Зеленского высказывают куда более радикальные идеи. Например, советник главы офиса президента Михаил Подоляк заметил: в первые месяцы боевых действий был уникальный шанс "вылечить гнойник" (как он назвал каноническую церковь) и "зачистить пророссийских" священнослужителей.Сейчас, по его мнению, провести такую "чистку" гораздо сложнее, но "это не значит, что невозможно". Просто власти должны действовать более жестко."УПЦ <…> будет постепенно уезжать в российские города и там чем-нибудь заниматься. А на Украине будет только ПЦУ", — подчеркнул Подоляк.Структуру под названием ПЦУ — Православная церковь Украины — создали в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. УПЦ, как и Русская православная церковь, считает ее раскольнической.Этой религиозной организации импонирует перспектива быть "единственной православной в стране". Еще 28 марта она потребовала от властей отдать всю Киево-Печерскую обитель. А лидер ПЦУ Епифаний Думенко пообещал: те, кто примкнут к нему, смогут остаться в монастыре."Стратегия состоит в том, чтобы братия сменила принадлежность. Ведь каноническая УПЦ по количеству монашествующих превосходит раскольничью реплику в 20 раз", — говорит советник патриарха Московского и всея Руси в сфере внешних церковных связей протоиерей Николай Балашов.Он уточняет, что всего у Украинской церкви в стране более 4,6 тысячи иноков. У ПЦУ же — пара сотен. Кроме того, из всей киево-печерской братии (около 220 человек) лишь пятеро согласились уйти к Думенко.Политическое самоубийствоЭксперты сходятся во мнении, что нынешняя ситуация на Украине — кризисная. Киев поставил перед собой конкретную цель: в лавре должны служить раскольники, а УПЦ надо ликвидировать."Дело в том, что эта церковь по духу своему совершенно иная: она рождена в общей православной традиции Древней Руси. Именно этим она не устраивает политиков", — поясняет профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.Кроме того, добавляет он, УПЦ никогда не пойдет на "духовное предательство" — объединение с раскольниками и греко-католиками. А именно эта унификация сейчас выгодна власти.В свою очередь, религиовед Роман Лункин считает, что нынешнюю логику режима можно назвать "суицидальной"."Во-первых, почему государство считает возможным вмешиваться в дела церкви? Во-вторых, как можно ликвидировать самую крупную православную организацию в стране — УПЦ? Это лишь приведет к недовольству среди значительной части населения", — уверен он.Кроме того, скоро выборы. Следовательно, отмечает Лункин, Зеленскому необходимо каким-то образом обосновать свою несменяемость либо же проводить голосование.Эксперт напоминает: практически каждый украинский президент перед тем, как баллотироваться на второй срок, устраивал "церковный майдан". Но при этом проигрывал. Не исключено, что нынешнего лидера постигнет та же участь.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230203/kiev-1849338188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, епифаний думенко, украинская православная церковь, служба безопасности украины, аналитика - религия и мировоззрение