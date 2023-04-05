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Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию
Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию - РИА Новости, 05.04.2023
Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию
Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе, сообщила пресс-служба парламента. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:57
2023-04-05T14:57
2023-04-05T16:07
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сейм латвии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе, сообщила пресс-служба парламента."Первый призыв начнется 1 июля", — говорится в релизе.Согласно закону, обязательному призыву будут подлежать граждане Латвии мужского пола, достигшие 18 лет. Срок службы составит один год.Как заявляла министр обороны Инара Мурниеце, цель реформы — восполнить структуру вооруженных сил, потому что солдат не хватает, и создать укомплектованные резервные части. Предполагается, что призыв будет проходить дважды в год. Призывники смогут выбрать один из четырех видов: службу в государственной обороне, в Нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.Обязательную службу в армии в Латвии отменили в 2007 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, сейм латвии
В мире, Латвия, Сейм Латвии
Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию
Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе в течение года для мужчин с 18 лет