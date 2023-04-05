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Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию - РИА Новости, 05.04.2023
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14:57 05.04.2023 (обновлено: 16:07 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/latviya-1863218295.html
Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию
Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию - РИА Новости, 05.04.2023
Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию
Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе, сообщила пресс-служба парламента. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:57
2023-04-05T16:07
в мире
латвия
сейм латвии
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе, сообщила пресс-служба парламента."Первый призыв начнется 1 июля", — говорится в релизе.Согласно закону, обязательному призыву будут подлежать граждане Латвии мужского пола, достигшие 18 лет. Срок службы составит один год.Как заявляла министр обороны Инара Мурниеце, цель реформы — восполнить структуру вооруженных сил, потому что солдат не хватает, и создать укомплектованные резервные части. Предполагается, что призыв будет проходить дважды в год. Призывники смогут выбрать один из четырех видов: службу в государственной обороне, в Нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.Обязательную службу в армии в Латвии отменили в 2007 году.
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в мире, латвия, сейм латвии
В мире, Латвия, Сейм Латвии
Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию

Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе в течение года для мужчин с 18 лет

CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēdeЗаседание сейма Латвии
Заседание сейма Латвии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēde
Заседание сейма Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе, сообщила пресс-служба парламента.
"Первый призыв начнется 1 июля", — говорится в релизе.
Согласно закону, обязательному призыву будут подлежать граждане Латвии мужского пола, достигшие 18 лет. Срок службы составит один год.
Как заявляла министр обороны Инара Мурниеце, цель реформы — восполнить структуру вооруженных сил, потому что солдат не хватает, и создать укомплектованные резервные части. Предполагается, что призыв будет проходить дважды в год. Призывники смогут выбрать один из четырех видов: службу в государственной обороне, в Нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.
Обязательную службу в армии в Латвии отменили в 2007 году.
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