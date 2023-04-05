https://ria.ru/20230405/latviya-1863218295.html

Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию

Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию - РИА Новости, 05.04.2023

Сейм Латвии вернул обязательный призыв в армию

Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе, сообщила пресс-служба парламента. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:57

2023-04-05T14:57

2023-04-05T16:07

в мире

латвия

сейм латвии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152987/30/1529873044_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_80030a1f2474c6ad3b57526d4054f2bb.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе, сообщила пресс-служба парламента."Первый призыв начнется 1 июля", — говорится в релизе.Согласно закону, обязательному призыву будут подлежать граждане Латвии мужского пола, достигшие 18 лет. Срок службы составит один год.Как заявляла министр обороны Инара Мурниеце, цель реформы — восполнить структуру вооруженных сил, потому что солдат не хватает, и создать укомплектованные резервные части. Предполагается, что призыв будет проходить дважды в год. Призывники смогут выбрать один из четырех видов: службу в государственной обороне, в Нацгвардии Земессардзе, курсы командиров в высшей школе или альтернативную службу.Обязательную службу в армии в Латвии отменили в 2007 году.

https://ria.ru/20230123/vooruzhenie-1846927614.html

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, латвия, сейм латвии