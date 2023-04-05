https://ria.ru/20230405/kuban-1863199669.html

В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут летом

В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут летом - РИА Новости, 05.04.2023

В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут летом

Не менее девяти миллионов отдыхающих ожидают на курортах Краснодарского края летом, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:31

2023-04-05T19:31

2023-04-05T19:31

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СОЧИ, 5 апр — РИА Новости. Не менее девяти миллионов отдыхающих ожидают на курортах Краснодарского края летом, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. По данным минтуризма, на июнь, июль и август уже забронировано 52,4 процента мест в отелях. "Ожидаем, что турпоток будет не меньше, чем в прошлом году. За летние месяцы 2022 года наши курорты посетило порядка девяти миллионов гостей", — сказал собеседник агентства. Как сообщал ранее РИА Новости заместитель губернатора Краснодарского края Александр Рупель, за 2023 год Кубань планирует встретить не менее 17 миллионов туристов.

https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html

краснодарский край

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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