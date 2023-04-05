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В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут летом - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
19:31 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/kuban-1863199669.html
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут летом
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут летом - РИА Новости, 05.04.2023
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут летом
Не менее девяти миллионов отдыхающих ожидают на курортах Краснодарского края летом, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:31
2023-04-05T19:31
туризм
туризм
новости - туризм
краснодарский край
отдых в россии
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СОЧИ, 5 апр — РИА Новости. Не менее девяти миллионов отдыхающих ожидают на курортах Краснодарского края летом, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани. По данным минтуризма, на июнь, июль и август уже забронировано 52,4 процента мест в отелях. "Ожидаем, что турпоток будет не меньше, чем в прошлом году. За летние месяцы 2022 года наши курорты посетило порядка девяти миллионов гостей", — сказал собеседник агентства. Как сообщал ранее РИА Новости заместитель губернатора Краснодарского края Александр Рупель, за 2023 год Кубань планирует встретить не менее 17 миллионов туристов.
https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html
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Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, отдых в России
В Краснодарском крае рассказали, сколько туристов ждут летом

Власти Кубани ожидают летом не менее девяти миллионов туристов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Геленджик
Вид на город Геленджик - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 5 апр — РИА Новости. Не менее девяти миллионов отдыхающих ожидают на курортах Краснодарского края летом, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.
По данным минтуризма, на июнь, июль и август уже забронировано 52,4 процента мест в отелях.
"Ожидаем, что турпоток будет не меньше, чем в прошлом году. За летние месяцы 2022 года наши курорты посетило порядка девяти миллионов гостей", — сказал собеседник агентства.
Как сообщал ранее РИА Новости заместитель губернатора Краснодарского края Александр Рупель, за 2023 год Кубань планирует встретить не менее 17 миллионов туристов.
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