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"Пойдут пешком". Советник Пушилина оценил новый план Киева по захвату Крыма - РИА Новости, 05.04.2023
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21:10 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/krym-1863333381.html
"Пойдут пешком". Советник Пушилина оценил новый план Киева по захвату Крыма
"Пойдут пешком". Советник Пушилина оценил новый план Киева по захвату Крыма - РИА Новости, 05.04.2023
"Пойдут пешком". Советник Пушилина оценил новый план Киева по захвату Крыма
Украинская армия не готова к наступлению на Крым с технической точки зрения, невозможным такое развитие событий делает и эшелонированная российская оборона,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:10
2023-04-05T21:10
республика крым
россия
денис пушилин
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинская армия не готова к наступлению на Крым с технической точки зрения, невозможным такое развитие событий делает и эшелонированная российская оборона, заявил в среду советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Ранее советника главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, будто в ближайшие пять-семь месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как, по его утверждению, у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. "Во-первых, чтобы взять Крым - до него надо дойти. До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны. Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего. Я не думаю, что украинская армия к этому готова. Украина не готова и к морским десантам в Крым, потому что ей нечем их осуществлять. Поэтому в Крым придется идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1". Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что накопленных Украиной трех армейских корпусов, по его мнению, недостаточно для осуществления "сверхъестественного" плана по захвату Крыма. Примерно такое же количество войск Киеву потребовалось бы для удержания занятых участков, отметил он. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал результатом ущербной психологии и весеннего обострения заявление Подоляка о "захвате" Крыма.
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863286350.html
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республика крым, россия, денис пушилин
Республика Крым, Россия, Денис Пушилин
"Пойдут пешком". Советник Пушилина оценил новый план Киева по захвату Крыма

Советник Пушилина Гагин назвал план Киева по захвату Крыма невыполнимым

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Украинская армия не готова к наступлению на Крым с технической точки зрения, невозможным такое развитие событий делает и эшелонированная российская оборона, заявил в среду советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Ранее советника главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, будто в ближайшие пять-семь месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как, по его утверждению, у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию.
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"Во-первых, чтобы взять Крым - до него надо дойти. До Крыма дойти будет очень непросто, ввиду эшелонированной обороны. Я думаю, что многие помнят историю: форсирование перешейка всегда было таким кровавым событием для штурмующего. Я не думаю, что украинская армия к этому готова. Украина не готова и к морским десантам в Крым, потому что ей нечем их осуществлять. Поэтому в Крым придется идти только пешком или на технике, но сам ландшафт не позволит это сделать безнаказанно и незаметно в любом случае", - сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что накопленных Украиной трех армейских корпусов, по его мнению, недостаточно для осуществления "сверхъестественного" плана по захвату Крыма. Примерно такое же количество войск Киеву потребовалось бы для удержания занятых участков, отметил он.
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, в свою очередь, назвал результатом ущербной психологии и весеннего обострения заявление Подоляка о "захвате" Крыма.
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