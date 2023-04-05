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В Госдуме отреагировали на план Киева по захвату Крыма - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/krym-1863264278.html
В Госдуме отреагировали на план Киева по захвату Крыма
В Госдуме отреагировали на план Киева по захвату Крыма - РИА Новости, 05.04.2023
В Госдуме отреагировали на план Киева по захвату Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал результатом ущербной психологии и весеннего обострения заявление советника главы офиса Владимира... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:45
2023-04-05T16:45
специальная военная операция на украине
украина
россия
михаил подоляк
михаил шеремет
владимир зеленский
госдума рф
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал результатом ущербной психологии и весеннего обострения заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляка о захвате Крыма. Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. "Эти запугивания - результат ущербной психологии и весеннего обострения у Подоляка. Мы абсолютно не переживаем. Мы их давно уже ждем, и если они решатся на свой так называемый контрнаступ, то получат сполна и по заслугам за все, что они сделали против России и за развязанную ими на Украине кровавую бойню, щедро финансируемую Вашингтоном", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, украинский режим трещит по швам, поэтому подобными заявлениями они стараются оттянуть время, чтобы затем успеть сбежать за границу со всем награбленным и заработанным на крови украинского народа. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863087183.html
https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html
украина
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украина, россия, михаил подоляк, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Михаил Подоляк, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Республика Крым
В Госдуме отреагировали на план Киева по захвату Крыма

Депутат Госдумы Шеремет назвал заявление Подоляка о захвате Крыма весенним обострением

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал результатом ущербной психологии и весеннего обострения заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляка о захвате Крыма.
Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
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2 апреля, 12:01
"Эти запугивания - результат ущербной психологии и весеннего обострения у Подоляка. Мы абсолютно не переживаем. Мы их давно уже ждем, и если они решатся на свой так называемый контрнаступ, то получат сполна и по заслугам за все, что они сделали против России и за развязанную ими на Украине кровавую бойню, щедро финансируемую Вашингтоном", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, украинский режим трещит по швам, поэтому подобными заявлениями они стараются оттянуть время, чтобы затем успеть сбежать за границу со всем награбленным и заработанным на крови украинского народа.
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"Могут не дожить до конца года". Киев предупредили о катастрофе
Вчера, 10:01
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"Подоляка в Крыму может ждать только клетка на площади, чтобы показывать детям пример деградации. Как порой из человека можно превратиться в злобное животное, пропитанное ненавистью и живущее лишь инстинктами убивать", - добавил депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Набережная имени Ленина в Ялте - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
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4 апреля, 18:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМихаил ПодолякМихаил ШереметВладимир ЗеленскийГосдума РФРеспублика Крым
 
 
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