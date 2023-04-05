https://ria.ru/20230405/krym-1863264278.html

В Госдуме отреагировали на план Киева по захвату Крыма

В Госдуме отреагировали на план Киева по захвату Крыма - РИА Новости, 05.04.2023

В Госдуме отреагировали на план Киева по захвату Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал результатом ущербной психологии и весеннего обострения заявление советника главы офиса Владимира... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:45

2023-04-05T16:45

2023-04-05T16:45

специальная военная операция на украине

украина

россия

михаил подоляк

михаил шеремет

владимир зеленский

госдума рф

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал результатом ущербной психологии и весеннего обострения заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляка о захвате Крыма. Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. "Эти запугивания - результат ущербной психологии и весеннего обострения у Подоляка. Мы абсолютно не переживаем. Мы их давно уже ждем, и если они решатся на свой так называемый контрнаступ, то получат сполна и по заслугам за все, что они сделали против России и за развязанную ими на Украине кровавую бойню, щедро финансируемую Вашингтоном", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, украинский режим трещит по швам, поэтому подобными заявлениями они стараются оттянуть время, чтобы затем успеть сбежать за границу со всем награбленным и заработанным на крови украинского народа. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230402/plan-1862452582.html

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863087183.html

https://ria.ru/20230404/krym-1862992555.html

украина

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республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, михаил подоляк, михаил шеремет, владимир зеленский, госдума рф, республика крым