https://ria.ru/20230405/krym-1863223287.html

Эксперт прокомментировал новые идеи Киева о взятии Крыма

Эксперт прокомментировал новые идеи Киева о взятии Крыма - РИА Новости, 05.04.2023

Эксперт прокомментировал новые идеи Киева о взятии Крыма

Политолог Сергей Мельничук назвал фантазиями озвученные в Киеве намерения взять Крым под контроль. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:07

2023-04-05T15:07

2023-04-05T15:07

киев

украина

россия

михаил подоляк

сергей мельничук

алексей данилов

совет национальной безопасности и обороны украины

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр - РИА Новости. Политолог Сергей Мельничук назвал фантазиями озвученные в Киеве намерения взять Крым под контроль. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие 5-7 месяцев Украина военным путем возьмет Крым под свой контроль, так как у России нет ресурсов, чтобы удерживать ситуацию. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опубликовал план так называемой "деоккупации" Крыма из 12 шагов, включая переименование Севастополя, люстрацию и "снос" Крымского моста. "Украинские политики не изменяют своим привычкам. Чем серьезнее проблемы в государстве, тем чаще звучат фантазии о Крыме. Ранее Данилов, сейчас Подоляк - оба говорят о полуострове, чтобы как-нибудь отвести внимание людей от ситуации в Артемовске. Один представил бредовый план, второй придумал некие сроки. Видимо, по мнению пропагандистов киевского режима, этот дуэт должен красиво смотреться... На деле слова обоих никакой связи с реальностью не имеют. Россия имеет все необходимые ресурсы, чтобы защитить полуостров", - сказал РИА Новости Мельничук. Он добавил, что лозунги о "взятии" Крыма звучат со времен президентства Петра Порошенко, но к реальности не имеют отношения.

https://ria.ru/20230403/slova-1862724122.html

киев

украина

россия

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киев, украина, россия, михаил подоляк, сергей мельничук, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины, в мире