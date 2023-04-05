https://ria.ru/20230405/krym-1863175323.html
Командир "Ахмата" уверен, что у Киева не хватит сил для захвата Крыма
Командир "Ахмата" уверен, что у Киева не хватит сил для захвата Крыма - РИА Новости, 05.04.2023
Командир "Ахмата" уверен, что у Киева не хватит сил для захвата Крыма
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что накопленных Украиной трех армейских корпусов недостаточно для осуществления... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:09
2023-04-05T13:09
2023-04-05T13:10
специальная военная операция на украине
безопасность
апты алаудинов
украина
россия
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
республика крым
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов считает, что накопленных Украиной трех армейских корпусов недостаточно для осуществления "сверхъестественного" плана по захвату Крыма: примерно такое же количество войск Киеву потребовалось бы для удержания занятых участков. "Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" на просьбу ведущей прокомментировать новые заявления киевских властей. Он напомнил, что на данный момент идет разговор о том, что Украина собрала примерно 60 тысяч человек: "Эти три армейских корпуса для того, чтобы пробить какой-то участок и "освободить" Крым, должны за собой иметь почти такое же количество сил и средств для закрепления". "Оставляя весь участок, который они якобы собираются захватить, чтобы он был все время прикрытым для них, чтобы мы не могли его отрезать, чтобы они не попали в тот же котел, в который они обычно любят попадать", - пояснил командир "Ахмата". По его мнению, собранными силами Украина может ударить лишь на каком-то участке. "Мы это воспринимаем серьезно. Этот участок будет в очень большом напряжении, нашим силам придется хорошо напрячься. Но эти силы недостаточны, чтобы сделать какой-то серьезный перелом в этой войне. В конечном итоге для Украины это будут последние силы и средства, которые она сможет собрать как государство, чтобы нам противопоставить нам в этой войне", - уверен Алаудинов. "У нас на данный момент, можно констатировать, перевес в воздухе, причем перевес настолько мощный, что можно считать, что мы еще и не задействовали наши Воздушно-космические силы. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы противостоять, как мы уже это делаем, всему блоку НАТО, не только Украине", - добавил командир спецназа.
https://ria.ru/20230405/nastuplenie-1863142239.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, апты алаудинов, украина, россия, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Апты Алаудинов, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР, Вооруженные силы Украины, Республика Крым
Командир "Ахмата" уверен, что у Киева не хватит сил для захвата Крыма
Командир "Ахмата" Алаудинов: Киеву не хватит трех армейских корпусов для захвата Крыма
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости.
Помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов считает
, что накопленных Украиной трех армейских корпусов недостаточно для осуществления "сверхъестественного" плана по захвату Крыма: примерно такое же количество войск Киеву потребовалось бы для удержания занятых участков.
"Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1" на просьбу ведущей прокомментировать новые заявления киевских властей.
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Он напомнил, что на данный момент идет разговор о том, что Украина собрала примерно 60 тысяч человек: "Эти три армейских корпуса для того, чтобы пробить какой-то участок и "освободить" Крым, должны за собой иметь почти такое же количество сил и средств для закрепления".
"Оставляя весь участок, который они якобы собираются захватить, чтобы он был все время прикрытым для них, чтобы мы не могли его отрезать, чтобы они не попали в тот же котел, в который они обычно любят попадать", - пояснил командир "Ахмата".
По его мнению, собранными силами Украина может ударить лишь на каком-то участке. "Мы это воспринимаем серьезно. Этот участок будет в очень большом напряжении, нашим силам придется хорошо напрячься. Но эти силы недостаточны, чтобы сделать какой-то серьезный перелом в этой войне. В конечном итоге для Украины это будут последние силы и средства, которые она сможет собрать как государство, чтобы нам противопоставить нам в этой войне", - уверен Алаудинов.
"У нас на данный момент, можно констатировать, перевес в воздухе, причем перевес настолько мощный, что можно считать, что мы еще и не задействовали наши Воздушно-космические силы. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы противостоять, как мы уже это делаем, всему блоку НАТО
, не только Украине", - добавил командир спецназа.
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