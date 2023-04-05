https://ria.ru/20230405/krizis-1863236701.html

Отношения России и США переживают глубокий кризис, заявил Путин

Отношения России и США переживают глубокий кризис, заявил Путин - РИА Новости, 05.04.2023

Отношения России и США переживают глубокий кризис, заявил Путин

Отношения России и США переживают глубокий кризис, заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от вновь назначенных глав иностранных... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:43

2023-04-05T15:43

2023-04-05T19:24

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украина

сирия

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Отношения России и США переживают глубокий кризис, заявил Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от вновь назначенных глав иностранных димписсий.В то же время от взаимодействия Москвы и Вашингтона зависит глобальная безопасность и стабильность, указал президент. Россия выступает за выстраивание отношений с США исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела, добавил Путин. Кроме того, российский лидер упрекнул американскую сторону в поддержке цветных революций."Использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка <...> цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году, в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису. И дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", — заявил Путин.Глава государства в среду принял верительные грамоты у новых послов иностранных государств, в числе которых дипломаты из США, ЕС, Сирии, Дании, Норвегии, Ирака и Абхазии.

https://ria.ru/20230331/rossiya-1862243114.html

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Путин: поддержка США "цветных революций" во многом и привела к украинскому кризису Путин: поддержка США "цветных революций" во многом и привела к украинскому кризису 2023-04-05T15:43 true PT0M19S

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сша, россия, украина, сирия, владимир путин, евросоюз, в мире