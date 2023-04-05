https://ria.ru/20230405/korruptsiya-1863273833.html

Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска за коррупцию

Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска за коррупцию - РИА Новости, 05.04.2023

Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска за коррупцию

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Московской области Артура Болотникова по делу о получении взятки и растрате, сообщили... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:08

2023-04-05T17:08

2023-04-05T17:08

происшествия

воскресенск

московская область (подмосковье)

москва

россия

коррупция

взятка

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Московской области Артура Болотникова по делу о получении взятки и растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 5 апреля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Болотникова Артура Викторовича", - рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение в особо крупной растрате и получении взятки госслужащим. Болотников возглавил Воскресенск в 2019 году, ушел в отставку по собственному желанию в январе 2023 года.

https://ria.ru/20230404/vzyatka-1863018770.html

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московская область (подмосковье)

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье), москва, россия, коррупция, взятка