https://ria.ru/20230405/korruptsiya-1863273833.html
Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска за коррупцию
Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска за коррупцию - РИА Новости, 05.04.2023
Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска за коррупцию
Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Московской области Артура Болотникова по делу о получении взятки и растрате, сообщили... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:08
2023-04-05T17:08
2023-04-05T17:08
происшествия
воскресенск
московская область (подмосковье)
москва
россия
коррупция
взятка
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Московской области Артура Болотникова по делу о получении взятки и растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 5 апреля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Болотникова Артура Викторовича", - рассказал собеседник агентства. Мужчине предъявлено обвинение в особо крупной растрате и получении взятки госслужащим. Болотников возглавил Воскресенск в 2019 году, ушел в отставку по собственному желанию в январе 2023 года.
https://ria.ru/20230404/vzyatka-1863018770.html
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происшествия, воскресенск, московская область (подмосковье), москва, россия, коррупция, взятка
Происшествия, Воскресенск, Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Коррупция, Взятка
Суд арестовал бывшего главу подмосковного Воскресенска за коррупцию
Суд арестовал экс-главу подмосковного Воскресенска Болотникова по делу о взятке и растрате
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу городского округа Воскресенск Московской области Артура Болотникова по делу о получении взятки и растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 5 апреля 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Болотникова Артура Викторовича", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине предъявлено обвинение в особо крупной растрате и получении взятки госслужащим.
Болотников возглавил Воскресенск в 2019 году, ушел в отставку по собственному желанию в январе 2023 года.
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