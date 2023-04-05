https://ria.ru/20230405/koronavirus-1863131882.html

В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 05.04.2023

В Москве за сутки госпитализировали 118 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки выявлены 1519 случаев COVID-19, 6 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:38

2023-04-05T11:38

2023-04-05T11:38

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

распространение коронавируса

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россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлены 1519 случаев COVID-19, 6 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. Накануне были выявлены 965 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве были выявлены 3 483 666 случаев коронавируса, выздоровели 3 290 605 человек, умерли 48 495 человек.

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, распространение коронавируса, здоровье - общество, москва, россия