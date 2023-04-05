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В Испании двух человек заподозрили в контрабанде оборонных материалов - РИА Новости, 05.04.2023
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14:10 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/kontrabanda-1863203140.html
В Испании двух человек заподозрили в контрабанде оборонных материалов
В Испании двух человек заподозрили в контрабанде оборонных материалов - РИА Новости, 05.04.2023
В Испании двух человек заподозрили в контрабанде оборонных материалов
Полиция Испании задержала двух человек, граждан России и Украины, за предполагаемую контрабанду оборонных материалов в ряд стран, в том числе в Россию,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:10
2023-04-05T14:10
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МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Полиция Испании задержала двух человек, граждан России и Украины, за предполагаемую контрабанду оборонных материалов в ряд стран, в том числе в Россию, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов королевства. По заявлению полиции, расследование началось в июне 2021 года, когда агентам правоохранительных органов стало известно о супружеской паре, которая управляла цепочкой поставок военных авиационных материалов от испанской компании. При этом они якобы уклонялись от контроля, установленного действующим законодательством королевства в этой области, и, следовательно, совершали преступление, заявила полиция. По данным полиции, в ходе операции, целью которой было предотвращение вывоза с территории Европы партии стекла для кабин военных самолетов, выявлена сложная международная таможенная схема. Так, местом назначения товаров были заявлены страны, не подпадающие под санкции, сообщает полиция, не называя эти страны. Однако именно Россия фигурировала в качестве конечного пункта назначения, заявила испанская полиция.
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в мире, россия, испания, контрабанда, европа
В мире, Россия, Испания, контрабанда, Европа
В Испании двух человек заподозрили в контрабанде оборонных материалов

Полиция Испании заподозрила двух человек в контрабанде оборонных материалов в Россию

CC BY 2.0 / Michel Curi / Полиция Испании
Полиция Испании - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
CC BY 2.0 / Michel Curi /
Полиция Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 5 апр – РИА Новости. Полиция Испании задержала двух человек, граждан России и Украины, за предполагаемую контрабанду оборонных материалов в ряд стран, в том числе в Россию, говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов королевства.
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"Агенты Национальной полиции и Службы таможенного надзора Налогового агентства задержали двух человек, граждан России и Украины в городах Ирун и Ондаррибия провинции Гипускуа (страна Басков) за предполагаемое участие в контрабанде оборонных материалов", — говорится в сообщении.
По заявлению полиции, расследование началось в июне 2021 года, когда агентам правоохранительных органов стало известно о супружеской паре, которая управляла цепочкой поставок военных авиационных материалов от испанской компании. При этом они якобы уклонялись от контроля, установленного действующим законодательством королевства в этой области, и, следовательно, совершали преступление, заявила полиция.
По данным полиции, в ходе операции, целью которой было предотвращение вывоза с территории Европы партии стекла для кабин военных самолетов, выявлена сложная международная таможенная схема. Так, местом назначения товаров были заявлены страны, не подпадающие под санкции, сообщает полиция, не называя эти страны. Однако именно Россия фигурировала в качестве конечного пункта назначения, заявила испанская полиция.
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