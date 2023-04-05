https://ria.ru/20230405/konkurs-1863164006.html

В России стартует конкурс образовательной журналистики

В России стартует конкурс образовательной журналистики - РИА Новости, 05.04.2023

В России стартует конкурс образовательной журналистики

Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". В Год педагога и наставника мероприятие... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:42

2023-04-05T12:42

2023-04-05T12:42

год педагога и наставника

общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Минпросвещения России объявляет о старте Всероссийского конкурса образовательной журналистики "ПРО Образование – 2023". В Год педагога и наставника мероприятие состоится уже в 21-й раз. Профессиональные журналисты и индивидуальные авторы смогут подать работы в семи новых номинациях. Сбор заявок откроется 12 апреля."В Год педагога и наставника мы говорим о важности и значимости роли учителя и наставника в жизни каждого человека, о повышении престижа профессии учителя, о привлечении внимания к педагогическому образованию. Благодаря труду журналистов, которые рассказывают об изменениях и развитии отечественной сферы образования, широкая общественность узнает важные федеральные и региональные новости. Конкурс журналистских работ "ПРО Образование" ежегодно выявляет самых талантливых мастеров слова. В течение года у каждого желающего есть возможность проявить свой талант, посвятить свои заметки, сюжеты, авторские материалы педагогам и наставниками. Лучшие журналисты будут награждены на торжественной церемонии в конце года. Желаю всем участникам удачи!" – прокомментировал старт конкурса Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.Конкурс "ПРО Образование" нацелен на поощрение лучших информационных материалов и поддержку медиапроектов, рассказывающих о развитии системы образования в стране. Ключевыми номинациями в этом году станут "Лучший материал", СМИ и специальный проект, посвященные Году педагога и наставника.Среди нововведений – номинация "Открытие года", в рамках которой будут награждены молодые перспективные авторы с писательским стажем до трех лет, не участвовавшие в конкурсе ранее. Категория "Мастер" вводится для поощрения заслуженных деятелей журналистского сообщества и продвижения наставничества в профессии. Журналисты, занимающиеся активным информационным освещением научно-просветительской деятельности и достижений российских ученых, смогут направить свои работы на конкурс в номинации "Популяризация отечественной науки". Благодаря созданию большого количества качественных и востребованных сообществ в социальных сетях, которые сопровождают деятельность школ, колледжей и вузов введена номинация "Лучшее сообщество образовательного учреждения в социальных сетях".Общее число номинаций в 2023 году составило девятнадцать, в частности "Лучший материал о модернизации образования", "Лучший материал о работе педагогов", "Лучший материал про воспитание учащихся".Конкурсные заявки принимаются с 12 апреля до 27 октября 2023 года, а имена победителей конкурса объявят в ноябре в ходе торжественной церемонии награждения в Москве.Всероссийский конкурс "ПРО Образование" – площадка открытого диалога Минпросвещения России с профессиональными журналистскими коллективами и индивидуальными авторами. Это инструмент выражения общественного признания заслуг региональных и федеральных средств массовой информации, журналистов и блогеров в области освещения и популяризации жизни российской школы. Мероприятие проводится более двадцати лет и за это время стало главным событием образовательной журналистики страны. Конкурс дает возможность тысячам авторов классических СМИ, интернет-порталов и блогов со всей России заявить о своих достижениях.В 2022 году Всероссийский конкурс "ПРО Образование" отметил свой 20-летний юбилей. На конкурс подали 989 конкурсных заявок из 77 регионов страны и вручили награды в 12 основных и 5 специальных номинациях. Особого упоминания были удостоены учителя-блогеры, которые снимали клипы, вели свои собственные сообщества, создавали полезный просветительский контент и писали про школу в социальной сети "ВКонтакте".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование