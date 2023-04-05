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Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта - РИА Новости, 05.04.2023
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12:14 05.04.2023 (обновлено: 23:41 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/konflikt-1863150067.html
Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта
Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта - РИА Новости, 05.04.2023
Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта
Россия и США сейчас находятся в фазе горячего конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире радио Sputnik. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:14
2023-04-05T23:41
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия и США сейчас находятся в фазе горячего конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире радио Sputnik.Он отметил, что сейчас "к сожалению, много разговоров об угрозе ядерного конфликта". По словам Рябкова, "наши американские противники" во многих отношениях ведут себя "абсолютно безбашенно", тогда как Россия постоянно подчеркивает, что в ядерной войне не может быть победителей, следовательно, ее нельзя развязывать."Но то, как бездумно, провокационно, во многих отношениях абсолютно безбашенно наши американские противники ведут дело все дальше по эскалационной лестнице, насколько они ослеплены своей абсолютно абсурдной и ни на чем не основывающейся верой в способность нанести России стратегическое поражение, заставляет усомниться в их когнитивных потенциалах, в их адекватности. Это игра с огнем в прямом смысле слова", — добавил замминистра.Как считает Рябков, для США фатальной ошибкой станет недооценка решимости России "принять все меры, использовать все средства" при "посягательстве на суверенитет, территориальную целостность и государственность России".Накануне дипломат сказал, что отношения разрушены и подошли к краху. Ответственность за это Москва возлагает на Вашингтон.
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россия, сша, сергей рябков
Россия, США, Сергей Рябков
Рябков заявил, что Россия и США находятся в фазе горячего конфликта

Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия и США сейчас находятся в фазе горячего конфликта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия и США сейчас находятся в фазе горячего конфликта, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире радио Sputnik.
«

"Сейчас мы находимся в фазе горячего конфликта с США. Мы наблюдаем прямое вовлечение этого государства в гибридную войну с Россией по самым разным направлениям. Некоторые формы этой войны просто беспрецедентны — они просто не существовали и не могли существовать в период той холодной войны", — сказал дипломат.

Он отметил, что сейчас "к сожалению, много разговоров об угрозе ядерного конфликта". По словам Рябкова, "наши американские противники" во многих отношениях ведут себя "абсолютно безбашенно", тогда как Россия постоянно подчеркивает, что в ядерной войне не может быть победителей, следовательно, ее нельзя развязывать.
"Но то, как бездумно, провокационно, во многих отношениях абсолютно безбашенно наши американские противники ведут дело все дальше по эскалационной лестнице, насколько они ослеплены своей абсолютно абсурдной и ни на чем не основывающейся верой в способность нанести России стратегическое поражение, заставляет усомниться в их когнитивных потенциалах, в их адекватности. Это игра с огнем в прямом смысле слова", — добавил замминистра.
Как считает Рябков, для США фатальной ошибкой станет недооценка решимости России "принять все меры, использовать все средства" при "посягательстве на суверенитет, территориальную целостность и государственность России".
Накануне дипломат сказал, что отношения разрушены и подошли к краху. Ответственность за это Москва возлагает на Вашингтон.
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