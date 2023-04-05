https://ria.ru/20230405/kollektiv-1863063217.html
Опрос показал, что больше всего раздражает россиян в коллегах
Опрос показал, что больше всего раздражает россиян в коллегах - РИА Новости, 05.04.2023
Опрос показал, что больше всего раздражает россиян в коллегах
Каждый третий россиянин недоволен своим рабочим коллективом, больше всего в коллегах раздражает перекладывание ответственности, непрофессионализм, высокомерие,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:22
2023-04-05T04:22
2023-04-05T04:27
общество
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Каждый третий россиянин недоволен своим рабочим коллективом, больше всего в коллегах раздражает перекладывание ответственности, непрофессионализм, высокомерие, склонностью к сплетням и лень, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости. "Большинство россиян (66%) довольны своим рабочим коллективом, а 34% не все устраивает в коллегах", - выяснили специалисты, опросив в марте 5000 совершеннолетних россиян из всех регионов страны. Больше всего россиян в сослуживцах раздражает перекладывание ответственности - эту черту отметили 61% опрошенных. Также более половины респондентов (53%) недовольны непрофессионализмом коллег, 51% - их высокомерием, а 50% - склонностью к сплетням. Кроме того, опрошенных в товарищах по работе отталкивают лень (42%), нарушение личных границ (40%), срывы сроков и ошибки в работе (35%), навязчивость (32%), неопрятный внешний вид и неприятный запах (28%), громкие разговоры по телефону (26%) и частые перекуры (23%). "Каждого пятого опрошенного (19%) раздражает, когда коллеги громко общаются между собой. Для 14% участников опроса отталкивающим фактором является отсутствие чувства юмора", - отметили аналитики. При этом 3% опрошенных выбрали вариант "другое", Идеальный коллега по мнению большинства россиян - это профессиональный (68%), ответственный (67%) и надежный (53%) человек. Каждого второго (49%) привлекает помощь коллегам с трудными задачами, 47% - соблюдение личных границ, 44% - четкое соблюдение поставленных сроков и выполнение договоренностей, а 42% - чувство юмора. "Треть участников опроса (33%) отметили чистоплотность и опрятный внешний вид, а 32% - общительность. 26% россиян считают, что идеальный коллега должен иметь высокую трудоспособность. Для 19% важное качество - умение мотивировать других", - заключили аналитики.
https://ria.ru/20230328/rabota-1861109011.html
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общество, россия
Опрос показал, что больше всего раздражает россиян в коллегах
"Работа.ру": россиян в коллегах раздражает непрофессионализм и высокомерие
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Каждый третий россиянин недоволен своим рабочим коллективом, больше всего в коллегах раздражает перекладывание ответственности, непрофессионализм, высокомерие, склонностью к сплетням и лень, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое есть у РИА Новости.
"Большинство россиян (66%) довольны своим рабочим коллективом, а 34% не все устраивает в коллегах", - выяснили специалисты, опросив в марте 5000 совершеннолетних россиян из всех регионов страны.
Стало известно, на что отвлекаются россияне во время работы
Больше всего россиян в сослуживцах раздражает перекладывание ответственности - эту черту отметили 61% опрошенных. Также более половины респондентов (53%) недовольны непрофессионализмом коллег, 51% - их высокомерием, а 50% - склонностью к сплетням. Кроме того, опрошенных в товарищах по работе отталкивают лень (42%), нарушение личных границ (40%), срывы сроков и ошибки в работе (35%), навязчивость (32%), неопрятный внешний вид и неприятный запах (28%), громкие разговоры по телефону (26%) и частые перекуры (23%).
"Каждого пятого опрошенного (19%) раздражает, когда коллеги громко общаются между собой. Для 14% участников опроса отталкивающим фактором является отсутствие чувства юмора", - отметили аналитики. При этом 3% опрошенных выбрали вариант "другое",
Идеальный коллега по мнению большинства россиян - это профессиональный (68%), ответственный (67%) и надежный (53%) человек. Каждого второго (49%) привлекает помощь коллегам с трудными задачами, 47% - соблюдение личных границ, 44% - четкое соблюдение поставленных сроков и выполнение договоренностей, а 42% - чувство юмора.
"Треть участников опроса (33%) отметили чистоплотность и опрятный внешний вид, а 32% - общительность. 26% россиян считают, что идеальный коллега должен иметь высокую трудоспособность. Для 19% важное качество - умение мотивировать других", - заключили аналитики.
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