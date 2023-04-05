https://ria.ru/20230405/khalatnost-1863263131.html

Экс-главу "Антонова" обвинили в халатности из-за гибели самолета "Мрия"

Экс-главу "Антонова" обвинили в халатности из-за гибели самолета "Мрия" - РИА Новости, 05.04.2023

Экс-главу "Антонова" обвинили в халатности из-за гибели самолета "Мрия"

Офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя украинского госпредприятия "Антонов" в халатности, повлекшей за собой уничтожение самолета Ан-225 "Мрия". РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:42

2023-04-05T16:42

2023-04-05T16:42

в мире

украина

киевская область

ссср

гп "антонов"

ан-225 "мрия"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143343/79/1433437958_23:0:3664:2048_1920x0_80_0_0_8e1f1e0db92e05c52852dd41d593a7d3.jpg

МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя украинского госпредприятия "Антонов" в халатности, повлекшей за собой уничтожение самолета Ан-225 "Мрия". "Уведомлен о подозрении экс-руководитель ГП "Антонов", из-за служебной халатности которого была уничтожена "Мрия", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. По версии следствия, подозреваемый недобросовестно выполнял свои обязанности с 30 января по 24 февраля 2022 года и не обеспечил перебазирование "Мрии" из опасной зоны в Гостомеле. В марте офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению следствия, привело к захвату аэродрома в Гостомеле Киевской области. В конце марта высший антикоррупционный суд Украины заключил подозреваемого под стражу. Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Название машины в переводе с украинского языка означает "мечта". Причиной появления самолета была необходимость создания авиатранспортной системы для многоразового космического корабля "Буран". Первый полет Ан-225 состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, только один экземпляр находился в летном состоянии. После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен. Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля 2022 года сообщил, что единственный летный экземпляр "Мрии" был уничтожен на аэродроме около поселка Гостомель Киевской области. В конце марта российские подразделения покинули территорию аэродрома под Гостомелем.

https://ria.ru/20220608/mriya-1793922705.html

https://ria.ru/20230310/sbu-1856896489.html

украина

киевская область

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киевская область, ссср, гп "антонов", ан-225 "мрия"