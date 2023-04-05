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Экс-главу "Антонова" обвинили в халатности из-за гибели самолета "Мрия" - РИА Новости, 05.04.2023
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16:42 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/khalatnost-1863263131.html
Экс-главу "Антонова" обвинили в халатности из-за гибели самолета "Мрия"
Экс-главу "Антонова" обвинили в халатности из-за гибели самолета "Мрия" - РИА Новости, 05.04.2023
Экс-главу "Антонова" обвинили в халатности из-за гибели самолета "Мрия"
Офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя украинского госпредприятия "Антонов" в халатности, повлекшей за собой уничтожение самолета Ан-225 "Мрия". РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:42
2023-04-05T16:42
в мире
украина
киевская область
ссср
гп "антонов"
ан-225 "мрия"
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя украинского госпредприятия "Антонов" в халатности, повлекшей за собой уничтожение самолета Ан-225 "Мрия". "Уведомлен о подозрении экс-руководитель ГП "Антонов", из-за служебной халатности которого была уничтожена "Мрия", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. По версии следствия, подозреваемый недобросовестно выполнял свои обязанности с 30 января по 24 февраля 2022 года и не обеспечил перебазирование "Мрии" из опасной зоны в Гостомеле. В марте офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению следствия, привело к захвату аэродрома в Гостомеле Киевской области. В конце марта высший антикоррупционный суд Украины заключил подозреваемого под стражу. Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Название машины в переводе с украинского языка означает "мечта". Причиной появления самолета была необходимость создания авиатранспортной системы для многоразового космического корабля "Буран". Первый полет Ан-225 состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, только один экземпляр находился в летном состоянии. После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен. Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля 2022 года сообщил, что единственный летный экземпляр "Мрии" был уничтожен на аэродроме около поселка Гостомель Киевской области. В конце марта российские подразделения покинули территорию аэродрома под Гостомелем.
https://ria.ru/20220608/mriya-1793922705.html
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в мире, украина, киевская область, ссср, гп "антонов", ан-225 "мрия"
В мире, Украина, Киевская область, СССР, ГП "Антонов", Ан-225 "Мрия"
Экс-главу "Антонова" обвинили в халатности из-за гибели самолета "Мрия"

Генпрокуратура Украины обвинила экс-главу "Антонова" в халатности из-за гибели "Мрии"

© РИА Новости / Ирина Александрова | Перейти в медиабанкСамолет Ан-225 "Мрия". Архивное фото
Самолет Ан-225 Мрия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Ирина Александрова
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Самолет Ан-225 "Мрия". Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя украинского госпредприятия "Антонов" в халатности, повлекшей за собой уничтожение самолета Ан-225 "Мрия".
"Уведомлен о подозрении экс-руководитель ГП "Антонов", из-за служебной халатности которого была уничтожена "Мрия", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
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По версии следствия, подозреваемый недобросовестно выполнял свои обязанности с 30 января по 24 февраля 2022 года и не обеспечил перебазирование "Мрии" из опасной зоны в Гостомеле.
В марте офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению следствия, привело к захвату аэродрома в Гостомеле Киевской области.
В конце марта высший антикоррупционный суд Украины заключил подозреваемого под стражу.
Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Название машины в переводе с украинского языка означает "мечта". Причиной появления самолета была необходимость создания авиатранспортной системы для многоразового космического корабля "Буран". Первый полет Ан-225 состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, только один экземпляр находился в летном состоянии. После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен. Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля 2022 года сообщил, что единственный летный экземпляр "Мрии" был уничтожен на аэродроме около поселка Гостомель Киевской области. В конце марта российские подразделения покинули территорию аэродрома под Гостомелем.
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