Экс-главу "Антонова" обвинили в халатности из-за гибели самолета "Мрия"
Генпрокуратура Украины обвинила экс-главу "Антонова" в халатности из-за гибели "Мрии"
Самолет Ан-225 "Мрия". Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя украинского госпредприятия "Антонов" в халатности, повлекшей за собой уничтожение самолета Ан-225 "Мрия".
"Уведомлен о подозрении экс-руководитель ГП "Антонов", из-за служебной халатности которого была уничтожена "Мрия", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
По версии следствия, подозреваемый недобросовестно выполнял свои обязанности с 30 января по 24 февраля 2022 года и не обеспечил перебазирование "Мрии" из опасной зоны в Гостомеле.
В марте офис генпрокурора Украины обвинил бывшего руководителя госпредприятия "Антонов" в препятствовании законной деятельности военнослужащих, что, по мнению следствия, привело к захвату аэродрома в Гостомеле Киевской области.
В конце марта высший антикоррупционный суд Украины заключил подозреваемого под стражу.
Ан-225 был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984-1988 годах. Название машины в переводе с украинского языка означает "мечта". Причиной появления самолета была необходимость создания авиатранспортной системы для многоразового космического корабля "Буран". Первый полет Ан-225 состоялся 21 декабря 1988 года. Изначально было заложено две машины, только один экземпляр находился в летном состоянии. После распада СССР он перешел в собственность Украины, второй экземпляр не был достроен. Госконцерн "Укроборонэкспорт" 27 февраля 2022 года сообщил, что единственный летный экземпляр "Мрии" был уничтожен на аэродроме около поселка Гостомель Киевской области. В конце марта российские подразделения покинули территорию аэродрома под Гостомелем.