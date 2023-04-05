https://ria.ru/20230405/kadyrov-1863351736.html

Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса со строительством мечети

Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса со строительством мечети - РИА Новости, 06.04.2023

Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса со строительством мечети

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети в столице. Обращение к градоначальнику он... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-05T23:51

2023-04-05T23:51

2023-04-06T01:54

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сергей собянин

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 5 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети в столице. Обращение к градоначальнику он опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее Собянин сообщил, что мечеть, которую изначально могли возвести у Святого озера, в итоге построят на другом участке. Вопрос о появлении мечети в месте притяжения православных христиан взволновал многих жителей столицы. Мэр отметил, что патриарх Кирилл и руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин призвали его определить для строительства другую территорию. "Я разговаривал с мэром Москвы Собяниным по этому вопросу. Отдаю должное дорогому брату Сергею Семеновичу, это чуткий политик и хозяйственный градоначальник, который нашёл замечательное решение, устраивающее всех. Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте... Выражаю благодарность Сергею Семеновичу", — написал Кадыров. По его словам, чиновники решили проблему, пока "провокаторы звали людей на митинг".Глава Чечни выразил мнение, что мечети, а также религиозные здания других конфессий должны находиться в местах проживания людей, причем не только в Москве, но и в других регионах.

https://ria.ru/20230405/mechet-1863329243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, сергей собянин, рамзан кадыров, общество, москва