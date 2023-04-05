https://ria.ru/20230405/kadyrov-1863351736.html
Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса со строительством мечети
Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса со строительством мечети - РИА Новости, 06.04.2023
Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса со строительством мечети
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети в столице. Обращение к градоначальнику он... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-05T23:51
2023-04-05T23:51
2023-04-06T01:54
россия
сергей собянин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 5 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети в столице. Обращение к градоначальнику он опубликовал в своем Telegram-канале. Ранее Собянин сообщил, что мечеть, которую изначально могли возвести у Святого озера, в итоге построят на другом участке. Вопрос о появлении мечети в месте притяжения православных христиан взволновал многих жителей столицы. Мэр отметил, что патриарх Кирилл и руководитель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдин призвали его определить для строительства другую территорию. "Я разговаривал с мэром Москвы Собяниным по этому вопросу. Отдаю должное дорогому брату Сергею Семеновичу, это чуткий политик и хозяйственный градоначальник, который нашёл замечательное решение, устраивающее всех. Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте... Выражаю благодарность Сергею Семеновичу", — написал Кадыров. По его словам, чиновники решили проблему, пока "провокаторы звали людей на митинг".Глава Чечни выразил мнение, что мечети, а также религиозные здания других конфессий должны находиться в местах проживания людей, причем не только в Москве, но и в других регионах.
https://ria.ru/20230405/mechet-1863329243.html
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РИА Новости
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россия, сергей собянин, рамзан кадыров, общество, москва
Россия, Сергей Собянин, Рамзан Кадыров, Общество, Москва
Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса со строительством мечети
Глава Чечни Кадыров поблагодарил Собянина за решение вопроса со строительством мечети
ГРОЗНЫЙ, 5 апр — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за решение вопроса со строительством мечети в столице. Обращение
к градоначальнику он опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин сообщил, что мечеть, которую изначально могли возвести у Святого озера, в итоге построят на другом участке. Вопрос о появлении мечети в месте притяжения православных христиан взволновал многих жителей столицы. Мэр отметил, что патриарх Кирилл и руководитель Духовного управления мусульман России
Равиль Гайнутдин призвали его определить для строительства другую территорию.
"Я разговаривал с мэром Москвы Собяниным по этому вопросу. Отдаю должное дорогому брату Сергею Семеновичу, это чуткий политик и хозяйственный градоначальник, который нашёл замечательное решение, устраивающее всех. Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте... Выражаю благодарность Сергею Семеновичу", — написал Кадыров.
По его словам, чиновники решили проблему, пока "провокаторы звали людей на митинг".
Глава Чечни выразил мнение, что мечети, а также религиозные здания других конфессий должны находиться в местах проживания людей, причем не только в Москве, но и в других регионах.
Патриарх Кирилл поддержал решение мэра Москвы по строительству мечети