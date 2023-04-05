Израильская полиция задержала 350 человек в мечети Аль-Акса
AFP: израильская полиция сообщила о задержании 350 человек в мечети Аль-Акса
© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция задерживает палестинскую женщину на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция задерживает палестинскую женщину на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В мечети Аль-Акса в Иерусалиме задержали более 300 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию Израиля.
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"Более 350 человек арестованы в комплексе Аль-Акса в Иерусалиме", — говорится в публикации.
Как передавало палестинское агентство WAFA, накануне вечером израильские силы безопасности ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив, в частности, дубинки, светошумовые гранаты, газ и резиновые пули. Пострадали десятки человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.
В пресс-службе полиции пояснили, что были вынуждены применить силу, так как забаррикадировавшиеся в мечети молодые люди в масках устроили беспорядки. Десятки человек принесли в Аль-Аксу пиротехнику, палки и камни и заблокировали входы в здание железными шкафами и другими предметами, которые они нашли внутри. Нарушители разгромили мечеть и осквернили ее, подчеркнули в полиции.
Отмечается, что попытки наладить диалог ни к чему не привели, поэтому полиция вошла на территорию и очистила мечеть от мятежников, чтобы могла состояться утренняя молитва.
В марте Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием. Перед этим в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию. По итогам переговоров Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.