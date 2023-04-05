https://ria.ru/20230405/izrail-1863074286.html

Израильская полиция задержала 350 человек в мечети Аль-Акса

Израильская полиция задержала 350 человек в мечети Аль-Акса - РИА Новости, 05.04.2023

Израильская полиция задержала 350 человек в мечети Аль-Акса

В мечети Аль-Акса в Иерусалиме задержали более 300 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию Израиля. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:38

2023-04-05T08:38

2023-04-05T10:38

израиль

в мире

палестина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863081686_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8a140cafdc65e6cc3ce6d23ccbb8d81b.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В мечети Аль-Акса в Иерусалиме задержали более 300 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию Израиля.Как передавало палестинское агентство WAFA, накануне вечером израильские силы безопасности ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив, в частности, дубинки, светошумовые гранаты, газ и резиновые пули. Пострадали десятки человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.В пресс-службе полиции пояснили, что были вынуждены применить силу, так как забаррикадировавшиеся в мечети молодые люди в масках устроили беспорядки. Десятки человек принесли в Аль-Аксу пиротехнику, палки и камни и заблокировали входы в здание железными шкафами и другими предметами, которые они нашли внутри. Нарушители разгромили мечеть и осквернили ее, подчеркнули в полиции.Отмечается, что попытки наладить диалог ни к чему не привели, поэтому полиция вошла на территорию и очистила мечеть от мятежников, чтобы могла состояться утренняя молитва.В марте Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием. Перед этим в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию. По итогам переговоров Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.

https://ria.ru/20230405/gaza-1863067746.html

https://ria.ru/20230401/izrail-1862300517.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

израиль, в мире, палестина