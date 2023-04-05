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Израильская полиция задержала 350 человек в мечети Аль-Акса - РИА Новости, 05.04.2023
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08:38 05.04.2023 (обновлено: 10:38 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/izrail-1863074286.html
Израильская полиция задержала 350 человек в мечети Аль-Акса
Израильская полиция задержала 350 человек в мечети Аль-Акса - РИА Новости, 05.04.2023
Израильская полиция задержала 350 человек в мечети Аль-Акса
В мечети Аль-Акса в Иерусалиме задержали более 300 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию Израиля. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:38
2023-04-05T10:38
израиль
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палестина
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В мечети Аль-Акса в Иерусалиме задержали более 300 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию Израиля.Как передавало палестинское агентство WAFA, накануне вечером израильские силы безопасности ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив, в частности, дубинки, светошумовые гранаты, газ и резиновые пули. Пострадали десятки человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.В пресс-службе полиции пояснили, что были вынуждены применить силу, так как забаррикадировавшиеся в мечети молодые люди в масках устроили беспорядки. Десятки человек принесли в Аль-Аксу пиротехнику, палки и камни и заблокировали входы в здание железными шкафами и другими предметами, которые они нашли внутри. Нарушители разгромили мечеть и осквернили ее, подчеркнули в полиции.Отмечается, что попытки наладить диалог ни к чему не привели, поэтому полиция вошла на территорию и очистила мечеть от мятежников, чтобы могла состояться утренняя молитва.В марте Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием. Перед этим в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию. По итогам переговоров Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.
https://ria.ru/20230405/gaza-1863067746.html
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израиль, в мире, палестина
Израиль, В мире, Палестина
Израильская полиция задержала 350 человек в мечети Аль-Акса

AFP: израильская полиция сообщила о задержании 350 человек в мечети Аль-Акса

© AP Photo / Mahmoud IlleanИзраильская полиция задерживает палестинскую женщину на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
Израильская полиция задерживает палестинскую женщину на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
Израильская полиция задерживает палестинскую женщину на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В мечети Аль-Акса в Иерусалиме задержали более 300 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию Израиля.
«

"Более 350 человек арестованы в комплексе Аль-Акса в Иерусалиме", — говорится в публикации.

Как передавало палестинское агентство WAFA, накануне вечером израильские силы безопасности ворвались в молельный зал мечети и атаковали находящихся там палестинцев, применив, в частности, дубинки, светошумовые гранаты, газ и резиновые пули. Пострадали десятки человек. Действия Израиля уже осудили Иордания и Египет.
В пресс-службе полиции пояснили, что были вынуждены применить силу, так как забаррикадировавшиеся в мечети молодые люди в масках устроили беспорядки. Десятки человек принесли в Аль-Аксу пиротехнику, палки и камни и заблокировали входы в здание железными шкафами и другими предметами, которые они нашли внутри. Нарушители разгромили мечеть и осквернили ее, подчеркнули в полиции.
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Отмечается, что попытки наладить диалог ни к чему не привели, поэтому полиция вошла на территорию и очистила мечеть от мятежников, чтобы могла состояться утренняя молитва.
В марте Палестина и Израиль договорились о создании механизма по борьбе с насилием. Перед этим в иорданской Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием Иордании, Египта, Палестины, Израиля и США с целью остановить эскалацию. По итогам переговоров Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, израильская сторона пообещала прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.
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