Рейтинг@Mail.ru
Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:26 05.04.2023 (обновлено: 15:58 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/istrebiteli-1863229104.html
Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29
Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 05.04.2023
Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29
Польша передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда после РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:26
2023-04-05T15:58
польша
украина
нато
миг-29
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862871209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26ad271e1da5389b13737ba99969604b.jpg
ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Владимиром Зеленским в среду в Варшаве.Ранее Дуда сообщил, что Польша передает Украине очередные четыре единицы истребителя МиГ-29 после того, как недавно уже передала четыре."Мы готовы... передать еще шесть, которые в настоящее время готовятся. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В тоже время в нашем распоряжении еще остаются МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока еще будут нам нужны", - сказал Дуда."В то же время в момент, когда они будут постепенно вытесняться новыми самолетами, поступающими в наше распоряжение, думаю, что мы будем в будущем передать весь оставшийся у нас флот МиГ-29 Украине, если еще будет такая необходимость", - добавил он.Польский президент подчеркнул, что для их передачи необходимо будет разрешение союзников по НАТО, так как они имеют натовское оборудование, в том числе оборудование связи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863228504.html
https://ria.ru/20230405/ucheniya-1863177229.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862871209_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_ec930ad2302f1bb83d3c22f19136f113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, нато, миг-29
Польша, Украина, НАТО, МиГ-29
Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29

Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29, оставив себе модернизированные экземпляры

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Истребитель МиГ-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Владимиром Зеленским в среду в Варшаве.
Ранее Дуда сообщил, что Польша передает Украине очередные четыре единицы истребителя МиГ-29 после того, как недавно уже передала четыре.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ
Вчера, 15:22
"Мы готовы... передать еще шесть, которые в настоящее время готовятся. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В тоже время в нашем распоряжении еще остаются МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока еще будут нам нужны", - сказал Дуда.
"В то же время в момент, когда они будут постепенно вытесняться новыми самолетами, поступающими в наше распоряжение, думаю, что мы будем в будущем передать весь оставшийся у нас флот МиГ-29 Украине, если еще будет такая необходимость", - добавил он.
Польский президент подчеркнул, что для их передачи необходимо будет разрешение союзников по НАТО, так как они имеют натовское оборудование, в том числе оборудование связи.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши
Вчера, 13:14
 
ПольшаУкраинаНАТОМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала