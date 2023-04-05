https://ria.ru/20230405/istrebiteli-1863229104.html

Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29

Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29 - РИА Новости, 05.04.2023

Польша передаст Украине 14 истребителей МиГ-29

Польша передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда после РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:26

2023-04-05T15:26

2023-04-05T15:58

польша

украина

нато

миг-29

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Польша передаст Украине всего 14 истребителей МиГ-29, оставив у себя экземпляры, модернизированные до стандартов НАТО, заявил президент Польши Анджей Дуда после встречи с Владимиром Зеленским в среду в Варшаве.Ранее Дуда сообщил, что Польша передает Украине очередные четыре единицы истребителя МиГ-29 после того, как недавно уже передала четыре."Мы готовы... передать еще шесть, которые в настоящее время готовятся. Мы рассчитываем передать их в ближайшее время. В тоже время в нашем распоряжении еще остаются МиГи, которые прошли модернизации и доведены до стандартов НАТО. Эти МиГи пока еще будут нам нужны", - сказал Дуда."В то же время в момент, когда они будут постепенно вытесняться новыми самолетами, поступающими в наше распоряжение, думаю, что мы будем в будущем передать весь оставшийся у нас флот МиГ-29 Украине, если еще будет такая необходимость", - добавил он.Польский президент подчеркнул, что для их передачи необходимо будет разрешение союзников по НАТО, так как они имеют натовское оборудование, в том числе оборудование связи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863228504.html

https://ria.ru/20230405/ucheniya-1863177229.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

польша, украина, нато, миг-29