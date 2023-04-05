https://ria.ru/20230405/iran-1863128862.html

В Исфахане опровергли сообщение об атаке дрона на объект Минобороны Ирана

В Исфахане опровергли сообщение об атаке дрона на объект Минобороны Ирана - РИА Новости, 05.04.2023

В Исфахане опровергли сообщение об атаке дрона на объект Минобороны Ирана

Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан по вопросам политики, безопасности и общества Мохаммад Реза Джан-несари опроверг сообщение об атаке... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:30

2023-04-05T11:30

2023-04-05T11:33

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан по вопросам политики, безопасности и общества Мохаммад Реза Джан-несари опроверг сообщение об атаке беспилотника на комплекс минобороны Исламской Республики в Исфахане, якобы произошедшей в ночь на среду, передает агентство IRNA. "Опубликованные рядом соцсетей сообщения (об атаке беспилотника на комплекс минобороны в Исфахане прошлой ночью) недостоверны", – приводит слова Джан-несари агентство. Ранее агентство Tasnim сообщило о том, что комплекс министерства обороны Ирана в Исфахане подвергся в ночь на среду атаке беспилотника, которая была отбита системой ПВО. По данным агентства, беспилотник был сбит системой ПВО при приближении к комплексу, при этом не было нанесено никакого ущерба. Сообщения об атаке беспилотников на объекты минобороны Ирана поступали и раньше. Так, в ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861686645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, исфахан, иран, сша