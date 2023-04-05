В Исфахане опровергли сообщение об атаке дрона на объект Минобороны Ирана
IRNA: замгубернатора иранской провинции Исфахан опроверг сообщение об атаке беспилотника
Флаг Ирана. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан по вопросам политики, безопасности и общества Мохаммад Реза Джан-несари опроверг сообщение об атаке беспилотника на комплекс минобороны Исламской Республики в Исфахане, якобы произошедшей в ночь на среду, передает агентство IRNA.
"Опубликованные рядом соцсетей сообщения (об атаке беспилотника на комплекс минобороны в Исфахане прошлой ночью) недостоверны", – приводит слова Джан-несари агентство.
Ранее агентство Tasnim сообщило о том, что комплекс министерства обороны Ирана в Исфахане подвергся в ночь на среду атаке беспилотника, которая была отбита системой ПВО. По данным агентства, беспилотник был сбит системой ПВО при приближении к комплексу, при этом не было нанесено никакого ущерба.
Сообщения об атаке беспилотников на объекты минобороны Ирана поступали и раньше. Так, в ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.