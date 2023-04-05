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В Исфахане опровергли сообщение об атаке дрона на объект Минобороны Ирана - РИА Новости, 05.04.2023
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11:30 05.04.2023 (обновлено: 11:33 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/iran-1863128862.html
В Исфахане опровергли сообщение об атаке дрона на объект Минобороны Ирана
В Исфахане опровергли сообщение об атаке дрона на объект Минобороны Ирана - РИА Новости, 05.04.2023
В Исфахане опровергли сообщение об атаке дрона на объект Минобороны Ирана
Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан по вопросам политики, безопасности и общества Мохаммад Реза Джан-несари опроверг сообщение об атаке... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:30
2023-04-05T11:33
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан по вопросам политики, безопасности и общества Мохаммад Реза Джан-несари опроверг сообщение об атаке беспилотника на комплекс минобороны Исламской Республики в Исфахане, якобы произошедшей в ночь на среду, передает агентство IRNA. "Опубликованные рядом соцсетей сообщения (об атаке беспилотника на комплекс минобороны в Исфахане прошлой ночью) недостоверны", – приводит слова Джан-несари агентство. Ранее агентство Tasnim сообщило о том, что комплекс министерства обороны Ирана в Исфахане подвергся в ночь на среду атаке беспилотника, которая была отбита системой ПВО. По данным агентства, беспилотник был сбит системой ПВО при приближении к комплексу, при этом не было нанесено никакого ущерба. Сообщения об атаке беспилотников на объекты минобороны Ирана поступали и раньше. Так, в ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
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в мире, исфахан, иран, сша
В мире, Исфахан, Иран, США
В Исфахане опровергли сообщение об атаке дрона на объект Минобороны Ирана

IRNA: замгубернатора иранской провинции Исфахан опроверг сообщение об атаке беспилотника

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Fotolia / Borna_Mir
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Заместитель губернатора иранской провинции Исфахан по вопросам политики, безопасности и общества Мохаммад Реза Джан-несари опроверг сообщение об атаке беспилотника на комплекс минобороны Исламской Республики в Исфахане, якобы произошедшей в ночь на среду, передает агентство IRNA.
"Опубликованные рядом соцсетей сообщения (об атаке беспилотника на комплекс минобороны в Исфахане прошлой ночью) недостоверны", – приводит слова Джан-несари агентство.
Ранее агентство Tasnim сообщило о том, что комплекс министерства обороны Ирана в Исфахане подвергся в ночь на среду атаке беспилотника, которая была отбита системой ПВО. По данным агентства, беспилотник был сбит системой ПВО при приближении к комплексу, при этом не было нанесено никакого ущерба.
Сообщения об атаке беспилотников на объекты минобороны Ирана поступали и раньше. Так, в ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
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