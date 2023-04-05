https://ria.ru/20230405/iran-1863087376.html

В иранском Исфахане пресекли атаку на объект Министерства обороны

В иранском Исфахане пресекли атаку на объект Министерства обороны - РИА Новости, 05.04.2023

В иранском Исфахане пресекли атаку на объект Министерства обороны

Комплекс министерства обороны Ирана в Исфахане (находится в центре страны) подвергся в ночь на среду атаке беспилотника, которая была отбита системой ПВО,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:02

2023-04-05T10:02

2023-04-05T10:21

исфахан

министерство обороны ирана

в мире

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149731/34/1497313462_0:54:640:414_1920x0_80_0_0_c3368661e4ec28f290f54a0b476ddea4.jpg

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Комплекс министерства обороны Ирана в Исфахане (находится в центре страны) подвергся в ночь на среду атаке беспилотника, которая была отбита системой ПВО, передает агентство Tasnim."Прошлой ночью к комплексу "Амир аль-муминин" министерства обороны в Исфахане пытался приблизиться беспилотный летательный аппарат, его действия были пресечены", – говорится в сообщении.По данным агентства, беспилотник был сбит системой ПВО при приближении к комплексу, при этом не было нанесено никакого ущерба.В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.

https://ria.ru/20230402/iran-1862480960.html

исфахан

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

исфахан, министерство обороны ирана, в мире, иран