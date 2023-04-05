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В иранском Исфахане пресекли атаку на объект Министерства обороны - РИА Новости, 05.04.2023
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10:02 05.04.2023 (обновлено: 10:21 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/iran-1863087376.html
В иранском Исфахане пресекли атаку на объект Министерства обороны
В иранском Исфахане пресекли атаку на объект Министерства обороны - РИА Новости, 05.04.2023
В иранском Исфахане пресекли атаку на объект Министерства обороны
Комплекс министерства обороны Ирана в Исфахане (находится в центре страны) подвергся в ночь на среду атаке беспилотника, которая была отбита системой ПВО,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:02
2023-04-05T10:21
исфахан
министерство обороны ирана
в мире
иран
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Комплекс министерства обороны Ирана в Исфахане (находится в центре страны) подвергся в ночь на среду атаке беспилотника, которая была отбита системой ПВО, передает агентство Tasnim."Прошлой ночью к комплексу "Амир аль-муминин" министерства обороны в Исфахане пытался приблизиться беспилотный летательный аппарат, его действия были пресечены", – говорится в сообщении.По данным агентства, беспилотник был сбит системой ПВО при приближении к комплексу, при этом не было нанесено никакого ущерба.В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
https://ria.ru/20230402/iran-1862480960.html
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исфахан, министерство обороны ирана, в мире, иран
Исфахан, Министерство обороны Ирана, В мире, Иран
В иранском Исфахане пресекли атаку на объект Министерства обороны

В иранском Исфахане сбили беспилотник, пытавшийся атаковать объект Минобороны

© Фото : NIOECНефтеперерабатывающий завод в иранском городе Исфахан
Нефтеперерабатывающий завод в иранском городе Исфахан - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : NIOEC
Нефтеперерабатывающий завод в иранском городе Исфахан. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Комплекс министерства обороны Ирана в Исфахане (находится в центре страны) подвергся в ночь на среду атаке беспилотника, которая была отбита системой ПВО, передает агентство Tasnim.
"Прошлой ночью к комплексу "Амир аль-муминин" министерства обороны в Исфахане пытался приблизиться беспилотный летательный аппарат, его действия были пресечены", – говорится в сообщении.
По данным агентства, беспилотник был сбит системой ПВО при приближении к комплексу, при этом не было нанесено никакого ущерба.
В ночь на 29 января в иранском городе Исфахан, расположенном в центральной части Ирана, прогремел сильный взрыв. Позже минобороны республики сообщило о неудачной попытке атаковать с помощью квадрокоптеров с взрывчатым зарядом один из его военных объектов с вооружением. Один из дронов был сбит, два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. СМИ сообщали о возможной причастности США и Израиля к этой атаке.
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