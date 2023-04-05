https://ria.ru/20230405/irak-1863055726.html

Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять лет после закрытия

Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять лет после закрытия - РИА Новости, 05.04.2023

Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять лет после закрытия

Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять после закрытия дипмиссии, заявил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T01:29

2023-04-05T01:29

2023-04-05T01:29

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КАИР, 5 апр - РИА Новости. Посольство Ирака в Ливии возобновит работу спустя девять после закрытия дипмиссии, заявил представитель иракского МИД Ахмед ас-Саххаф. "Ирак решил вновь открыть свое посольство в Ливии и возобновить дипломатическую работу для укрепления двусторонних отношений между странами и оказания услуг иракской общине", - сообщил ас-Саххаф иракскому агентству INA. Посольство Ирака в Триполи прекратило работу в 2014 году из-за напряженной обстановки в Ливии.

https://ria.ru/20230329/irak-1861697494.html

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в мире, ливия, ирак, триполи