https://ria.ru/20230405/indiya-1863067590.html

Индия вскоре проведет испытания российского комплекса С-400, пишут СМИ

Индия вскоре проведет испытания российского комплекса С-400, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023

Индия вскоре проведет испытания российского комплекса С-400, пишут СМИ

Индия в ближайшее время проведет испытания закупленного в России зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщил агентству Ani высокопоставленный источник в... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T06:40

2023-04-05T06:40

2023-04-05T10:30

индия

россия

китай

денис алипов

с-400 «триумф»

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155801/87/1558018764_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0f52b752ab197eecf23739662578ae46.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр — РИА Новости. Индия в ближайшее время проведет испытания закупленного в России зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщил агентству Ani высокопоставленный источник в Минобороны страны. "Очень скоро планируется провести стрельбу с использованием одной из ракет малой или средней дальности по быстро движущейся воздушной цели", — подчеркнул представитель индийского Минобороны. Он отметил, что российский зенитно-ракетный комплекс обладает ракетами, которые могут сбивать истребители или крылатые ракеты на максимальной дальности 400 километров. Представитель министерства добавил, что индийские вооруженные силы провели пуск из этих во время испытаний в России, но в Индии систему еще не тестировали. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые две батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, системы развернуты так, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу страны в штате Западная Бенгалия. В феврале посол России в Дели Денис Алипов заявил, что Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по контракту.

https://ria.ru/20230404/indiya-1862799746.html

https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862178577.html

индия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, россия, китай, денис алипов, с-400 «триумф», в мире