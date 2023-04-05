https://ria.ru/20230405/indiya-1863067590.html
Индия вскоре проведет испытания российского комплекса С-400, пишут СМИ
Индия вскоре проведет испытания российского комплекса С-400, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023
Индия вскоре проведет испытания российского комплекса С-400, пишут СМИ
Индия в ближайшее время проведет испытания закупленного в России зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщил агентству Ani высокопоставленный источник в... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T06:40
2023-04-05T06:40
2023-04-05T10:30
индия
россия
китай
денис алипов
с-400 «триумф»
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апр — РИА Новости. Индия в ближайшее время проведет испытания закупленного в России зенитно-ракетного комплекса С-400, сообщил агентству Ani высокопоставленный источник в Минобороны страны. "Очень скоро планируется провести стрельбу с использованием одной из ракет малой или средней дальности по быстро движущейся воздушной цели", — подчеркнул представитель индийского Минобороны. Он отметил, что российский зенитно-ракетный комплекс обладает ракетами, которые могут сбивать истребители или крылатые ракеты на максимальной дальности 400 километров. Представитель министерства добавил, что индийские вооруженные силы провели пуск из этих во время испытаний в России, но в Индии систему еще не тестировали. Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции и уже приняла на вооружение первые две батареи своих ракетных комплексов. По данным индийских СМИ, системы развернуты так, что могут прикрывать пограничный с Китаем сектор Ладакх, а также границу страны в штате Западная Бенгалия. В феврале посол России в Дели Денис Алипов заявил, что Индия в ближайшее время получит третью часть поставок по контракту.
https://ria.ru/20230404/indiya-1862799746.html
https://ria.ru/20230331/kontseptsiya-1862178577.html
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индия, россия, китай, денис алипов, с-400 «триумф», в мире
Индия, Россия, Китай, Денис Алипов, С-400 «Триумф», В мире
Индия вскоре проведет испытания российского комплекса С-400, пишут СМИ
Ani: Индия вскоре проведет испытания российского зенитно-ракетного комплекса С-400