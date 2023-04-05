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Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 05.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:20 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/himars-1863122422.html
Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS
Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 05.04.2023
Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS
Мирный житель погиб в результате обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике в результате обстрела из РСЗО HIMARS, его супруга получила ранения, сообщает РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:20
2023-04-05T11:20
специальная военная операция на украине
происшествия
рубежное
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике в результате обстрела из РСЗО HIMARS, его супруга получила ранения, сообщает в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в результате обстрела были повреждены два многоквартирных дома. Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по Рубежному этой ночью.
рубежное
луганская народная республика
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происшествия, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS

Представительство ЛНР: пожилой мужчина погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколок снаряда от РСЗО HIMARS в Донбассе
Осколок снаряда от РСЗО HIMARS в Донбассе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости
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Осколок снаряда от РСЗО HIMARS в Донбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике в результате обстрела из РСЗО HIMARS, его супруга получила ранения, сообщает в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Кроме того, в результате обстрела были повреждены два многоквартирных дома.
«
"Жертвами обстрела населенного пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS (две ракеты) стала супружеская пара: мужчина 1958 года рождения погиб, женщина получила ранения", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по Рубежному этой ночью.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 апреля, 16:34
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРубежноеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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