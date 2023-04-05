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Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS
Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 05.04.2023
Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS
Мирный житель погиб в результате обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике в результате обстрела из РСЗО HIMARS, его супруга получила ранения, сообщает РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:20
2023-04-05T11:20
2023-04-05T11:20
специальная военная операция на украине
происшествия
рубежное
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике в результате обстрела из РСЗО HIMARS, его супруга получила ранения, сообщает в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в результате обстрела были повреждены два многоквартирных дома. Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по Рубежному этой ночью.
рубежное
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS
Представительство ЛНР: пожилой мужчина погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS