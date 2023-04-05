https://ria.ru/20230405/himars-1863122422.html

Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS

Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 05.04.2023

Мирный житель погиб при обстреле Рубежного в ЛНР из HIMARS

Мирный житель погиб в результате обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике в результате обстрела из РСЗО HIMARS, его супруга получила ранения, сообщает РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:20

2023-04-05T11:20

2023-04-05T11:20

специальная военная операция на украине

происшествия

рубежное

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Рубежного в Луганской Народной Республике в результате обстрела из РСЗО HIMARS, его супруга получила ранения, сообщает в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кроме того, в результате обстрела были повреждены два многоквартирных дома. Украинские войска выпустили две ракеты HIMARS по Рубежному этой ночью.

рубежное

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины