Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР
Представительство ЛНР: украинские войска ночью выпустили по Рубежному две ракеты из HIMARS
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили две ракеты с применением РСЗО HIMARS по Рубежному в Луганской Народной Республике, сообщает в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.45 по населенному пункту Рубежное (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении представительства.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.