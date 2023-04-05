https://ria.ru/20230405/himars-1863086485.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР

Украинские войска ночью выпустили две ракеты с применением РСЗО HIMARS по Рубежному в Луганской Народной Республике, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:56

2023-04-05T09:56

2023-04-05T09:57

специальная военная операция на украине

происшествия

рубежное

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили две ракеты с применением РСЗО HIMARS по Рубежному в Луганской Народной Республике, сообщает в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

рубежное

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины