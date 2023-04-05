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Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 05.04.2023 (обновлено: 09:57 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/himars-1863086485.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 05.04.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР
Украинские войска ночью выпустили две ракеты с применением РСЗО HIMARS по Рубежному в Луганской Народной Республике, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:56
2023-04-05T09:57
специальная военная операция на украине
происшествия
рубежное
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили две ракеты с применением РСЗО HIMARS по Рубежному в Луганской Народной Республике, сообщает в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
рубежное
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происшествия, рубежное, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рубежное, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Рубежное в ЛНР

Представительство ЛНР: украинские войска ночью выпустили по Рубежному две ракеты из HIMARS

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 апр - РИА Новости. Украинские войска ночью выпустили две ракеты с применением РСЗО HIMARS по Рубежному в Луганской Народной Республике, сообщает в Telegram-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.45 по населенному пункту Рубежное (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", - говорится в сообщении представительства.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРубежноеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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