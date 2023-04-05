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Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности - РИА Новости, 05.04.2023
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10:53 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863107632.html
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности - РИА Новости, 05.04.2023
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности
МВД РФ поддержало поправку к законопроекту "О гражданстве", согласно которой возможно лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:53
2023-04-05T10:53
общество
россия
госдума рф
мигранты
валентина казакова
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МВД РФ поддержало поправку к законопроекту "О гражданстве", согласно которой возможно лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной безопасности, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. "Эта поправка действительно была предложена... мы поддержали, вместе с администрацией согласована она Федеральной службой безопасности. Давайте четко говорить о том, что при приобретении гражданства они приносят присягу... четко написано, что обязуются соблюдать законодательство, любить родину и так далее, и, соответственно, не создавать угрозу национальной безопасности", – сказала она на заседании комитета Госдумы. При этом Казакова подчеркнула, что "государство в праве дать гражданство РФ и прекратить". В этом случае у гражданина будет право обжаловать решение в судебном порядке.
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общество, россия, госдума рф, мигранты, валентина казакова
Общество, Россия, Госдума РФ, Мигранты, Валентина Казакова
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности

МВД поддержало поправку о лишении приобретенного гражданства при угрозе нацбезопасности

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МВД РФ поддержало поправку к законопроекту "О гражданстве", согласно которой возможно лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной безопасности, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.
"Эта поправка действительно была предложена... мы поддержали, вместе с администрацией согласована она Федеральной службой безопасности. Давайте четко говорить о том, что при приобретении гражданства они приносят присягу... четко написано, что обязуются соблюдать законодательство, любить родину и так далее, и, соответственно, не создавать угрозу национальной безопасности", – сказала она на заседании комитета Госдумы.
«
"Гражданин, который идет умышленно на такие действия, должен отдавать себе отчет", – добавила она.
При этом Казакова подчеркнула, что "государство в праве дать гражданство РФ и прекратить". В этом случае у гражданина будет право обжаловать решение в судебном порядке.
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ОбществоРоссияГосдума РФМигрантыВалентина Казакова
 
 
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