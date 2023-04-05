https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863107632.html

Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности

Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности - РИА Новости, 05.04.2023

Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности

МВД РФ поддержало поправку к законопроекту "О гражданстве", согласно которой возможно лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:53

2023-04-05T10:53

2023-04-05T10:53

общество

россия

госдума рф

мигранты

валентина казакова

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МВД РФ поддержало поправку к законопроекту "О гражданстве", согласно которой возможно лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной безопасности, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. "Эта поправка действительно была предложена... мы поддержали, вместе с администрацией согласована она Федеральной службой безопасности. Давайте четко говорить о том, что при приобретении гражданства они приносят присягу... четко написано, что обязуются соблюдать законодательство, любить родину и так далее, и, соответственно, не создавать угрозу национальной безопасности", – сказала она на заседании комитета Госдумы. При этом Казакова подчеркнула, что "государство в праве дать гражданство РФ и прекратить". В этом случае у гражданина будет право обжаловать решение в судебном порядке.

https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863092139.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, госдума рф, мигранты, валентина казакова