https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863107632.html
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности - РИА Новости, 05.04.2023
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности
МВД РФ поддержало поправку к законопроекту "О гражданстве", согласно которой возможно лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:53
2023-04-05T10:53
2023-04-05T10:53
общество
россия
госдума рф
мигранты
валентина казакова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_80d802a46f3a75141c6a8864d59bd2e0.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МВД РФ поддержало поправку к законопроекту "О гражданстве", согласно которой возможно лишение приобретенного гражданства в случае угрозы национальной безопасности, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова. "Эта поправка действительно была предложена... мы поддержали, вместе с администрацией согласована она Федеральной службой безопасности. Давайте четко говорить о том, что при приобретении гражданства они приносят присягу... четко написано, что обязуются соблюдать законодательство, любить родину и так далее, и, соответственно, не создавать угрозу национальной безопасности", – сказала она на заседании комитета Госдумы. При этом Казакова подчеркнула, что "государство в праве дать гражданство РФ и прекратить". В этом случае у гражданина будет право обжаловать решение в судебном порядке.
https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863092139.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91643/92/916439229_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_9b7bb49751b4008df8d161499bb221ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, мигранты, валентина казакова
Общество, Россия, Госдума РФ, Мигранты, Валентина Казакова
Мигрантов в России могут лишить гражданства при угрозе нацбезопасности
МВД поддержало поправку о лишении приобретенного гражданства при угрозе нацбезопасности