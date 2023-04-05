https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863092139.html
Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении гражданства из-за преступления
Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении гражданства из-за преступления - РИА Новости, 05.04.2023
Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении гражданства из-за преступления
Комитет ГД по делам СНГ одобрил сенаторскую поправку к закону "О гражданстве" о лишении гражданства вследствие совершения преступления, сообщил глава комитета... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:20
2023-04-05T10:20
2023-04-05T10:22
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет ГД по делам СНГ одобрил сенаторскую поправку к закону "О гражданстве" о лишении гражданства вследствие совершения преступления, сообщил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Проект о гражданстве планируется рассмотреть 11 апреля во втором и третьем чтениях, сообщил ранее зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Артём Туров. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.
https://ria.ru/20230327/grazhdanstvo-1861019803.html
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россия, общество, госдума рф, снг
Россия, Общество, Госдума РФ, СНГ
Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении гражданства из-за преступления
Комитет ГД по делам СНГ одобрил поправку о лишении гражданства из-за преступления
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет ГД по делам СНГ одобрил сенаторскую поправку к закону "О гражданстве" о лишении гражданства вследствие совершения преступления, сообщил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
Проект о гражданстве планируется рассмотреть 11 апреля во втором и третьем чтениях, сообщил ранее зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Артём Туров.
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"Эта поправка внесена сенаторами Российской Федерации Яцкиным, Клишасом, Бондаревым, Карасиным, она касается прекращения российского гражданства вследствие совершения преступления... Оставить её в таблице номер один (на принятие)", - сказал он на заседании.
В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.
Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ
.
В ГД внесли проект об отмене приобретенного гражданства за фиктивный брак