https://ria.ru/20230405/grazhdanstvo-1863092139.html

Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении гражданства из-за преступления

Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении гражданства из-за преступления - РИА Новости, 05.04.2023

Комитет Госдумы одобрил поправку о лишении гражданства из-за преступления

Комитет ГД по делам СНГ одобрил сенаторскую поправку к закону "О гражданстве" о лишении гражданства вследствие совершения преступления, сообщил глава комитета... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:20

2023-04-05T10:20

2023-04-05T10:22

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Комитет ГД по делам СНГ одобрил сенаторскую поправку к закону "О гражданстве" о лишении гражданства вследствие совершения преступления, сообщил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Проект о гражданстве планируется рассмотреть 11 апреля во втором и третьем чтениях, сообщил ранее зампредседателя комитета ГД по делам СНГ Артём Туров. В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина. Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.

https://ria.ru/20230327/grazhdanstvo-1861019803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, общество, госдума рф, снг