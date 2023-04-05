https://ria.ru/20230405/granitsy-1863325748.html

Дуда выразил уверенность, что между Украиной и Польшей не будет границы

Дуда выразил уверенность, что между Украиной и Польшей не будет границы - РИА Новости, 05.04.2023

Дуда выразил уверенность, что между Украиной и Польшей не будет границы

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что скоро между Украиной и Польшей не станет границы. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:19

2023-04-05T20:19

2023-04-05T20:19

украина

в мире

польша

анджей дуда

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ВАРШАВА, 5 апр – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда уверен, что скоро между Украиной и Польшей не станет границы. "Я надеюсь, что физической границы между Польшей и Украиной после войны не будет. Особенно тогда, когда Украина станет частью Европейского союза. Что обычные люди, когда будут ехать с Украины в Польшу, вообще не будут знать, где когда-то была та граница, будут узнавать ее только по стоящих где-то в стороне зданиях, где когда-то проходили пограничные проверки", - сказал Дуда, выступая на польско-украинском экономическом форуме. "Я не сомневаюсь, что так, собственно говоря, будет", - добавил он.

https://ria.ru/20230404/polsha-1862873183.html

украина

польша

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украина, в мире, польша, анджей дуда