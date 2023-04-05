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В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты - РИА Новости, 05.04.2023
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17:03 05.04.2023 (обновлено: 17:35 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/granata-1863272280.html
В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты
В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты - РИА Новости, 05.04.2023
В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты
На северо-востоке Москвы обнаружили около двадцати подозрительных предметов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:03
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москва
происшествия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На северо-востоке Москвы обнаружили около двадцати подозрительных предметов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.На место происшествия вызвали кинологов.
https://ria.ru/20230327/granata-1860924626.html
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты

В Москве, у торгового центра "Парк Хаус", нашли около 20 предметов, похожих на гранаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На северо-востоке Москвы обнаружили около двадцати подозрительных предметов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«

"В мусорном контейнере вблизи торгового центра "Парк Хаус" найдены порядка 20 подозрительных предметов, напоминающих гранаты", — сказал собеседник агентства.

На место происшествия вызвали кинологов.
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На Курском вокзале обнаружили сувенирный муляж гранаты
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