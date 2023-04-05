https://ria.ru/20230405/granata-1863272280.html
В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты
В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты - РИА Новости, 05.04.2023
В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты
На северо-востоке Москвы обнаружили около двадцати подозрительных предметов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:03
2023-04-05T17:03
2023-04-05T17:35
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На северо-востоке Москвы обнаружили около двадцати подозрительных предметов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.На место происшествия вызвали кинологов.
https://ria.ru/20230327/granata-1860924626.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты
В Москве, у торгового центра "Парк Хаус", нашли около 20 предметов, похожих на гранаты