https://ria.ru/20230405/granata-1863272280.html

В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты

В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты - РИА Новости, 05.04.2023

В Москве, у торгового центра, нашли около 20 предметов, похожих на гранаты

На северо-востоке Москвы обнаружили около двадцати подозрительных предметов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:03

2023-04-05T17:03

2023-04-05T17:35

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На северо-востоке Москвы обнаружили около двадцати подозрительных предметов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.На место происшествия вызвали кинологов.

https://ria.ru/20230327/granata-1860924626.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия