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Начинается обучение педагогов курса "Основы российской государственности"
Начинается обучение педагогов курса "Основы российской государственности" - РИА Новости, 05.04.2023
Начинается обучение педагогов курса "Основы российской государственности"
Минобрнауки России с 11 апреля начнет обучение преподавателей для проведения в вузах модуля по "Основам российской государственности", сообщила замглавы... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:11
2023-04-05T14:11
2023-04-05T14:11
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобрнауки России с 11 апреля начнет обучение преподавателей для проведения в вузах модуля по "Основам российской государственности", сообщила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова. "С 11 числа у нас начинается обучение первого блока преподавателей на базе РАНХиГС", - сказала Петрова на расширенном заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме РФ. Она добавила, что сейчас идут последние согласования с ректорами вузов по созданию методических центров по реализации курса, всего таких центров будет около 30 на всю страну. По ее словам, новый модуль будет не только теоретический, но и включит в себя практическую часть - проектную деятельность, практические работы. "Курс мы по продолжительности часов в учебном плане - это 72 часа, из них 54 это академических часа... Кто будет читать курс, мы не регламентируем жёстко, но понятно, что это должен быть человек, прошедший повышение квалификации", - заключила замминистра. -0-
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социальный навигатор, общество, сн_образование
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Общество, СН_Образование
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобрнауки России с 11 апреля начнет обучение преподавателей для проведения в вузах модуля по "Основам российской государственности", сообщила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова.
"С 11 числа у нас начинается обучение первого блока преподавателей на базе РАНХиГС", - сказала Петрова на расширенном заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме РФ.
Она добавила, что сейчас идут последние согласования с ректорами вузов по созданию методических центров по реализации курса, всего таких центров будет около 30 на всю страну.
По ее словам, новый модуль будет не только теоретический, но и включит в себя практическую часть - проектную деятельность, практические работы.
"Курс мы по продолжительности часов в учебном плане - это 72 часа, из них 54 это академических часа... Кто будет читать курс, мы не регламентируем жёстко, но понятно, что это должен быть человек, прошедший повышение квалификации", - заключила замминистра. -0-