https://ria.ru/20230405/gosudarstvennost-1863203546.html

Начинается обучение педагогов курса "Основы российской государственности"

Начинается обучение педагогов курса "Основы российской государственности" - РИА Новости, 05.04.2023

Начинается обучение педагогов курса "Основы российской государственности"

Минобрнауки России с 11 апреля начнет обучение преподавателей для проведения в вузах модуля по "Основам российской государственности", сообщила замглавы... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:11

2023-04-05T14:11

2023-04-05T14:11

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Минобрнауки России с 11 апреля начнет обучение преподавателей для проведения в вузах модуля по "Основам российской государственности", сообщила замглавы Минобрнауки России Ольга Петрова. "С 11 числа у нас начинается обучение первого блока преподавателей на базе РАНХиГС", - сказала Петрова на расширенном заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме РФ. Она добавила, что сейчас идут последние согласования с ректорами вузов по созданию методических центров по реализации курса, всего таких центров будет около 30 на всю страну. По ее словам, новый модуль будет не только теоретический, но и включит в себя практическую часть - проектную деятельность, практические работы. "Курс мы по продолжительности часов в учебном плане - это 72 часа, из них 54 это академических часа... Кто будет читать курс, мы не регламентируем жёстко, но понятно, что это должен быть человек, прошедший повышение квалификации", - заключила замминистра. -0-

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, общество, сн_образование