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"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать - РИА Новости, 05.04.2023
"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
Как проявляется непереносимость глютена, что вообще такое "глютен" и в каких продуктах он водится. Можно ли дожить до 50 лет и не замечать у себя целиакию, к кому бежать за постановкой диагноза, и что все-таки будет со здоровым организмом, если полностью исключить глютен.
2023-04-05T12:00
2023-04-05T12:00
2023-04-05T12:00
правда тела
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"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
Как проявляется непереносимость глютена, что вообще это такое и в каких продуктах он водится. Можно ли дожить до 50 лет и не замечать у себя целиакию, к кому бежать за постановкой диагноза, и что все-таки будет со здоровым организмом, если полностью исключить глютен.
audio/mpeg
"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
Как проявляется непереносимость глютена, что вообще это такое и в каких продуктах он водится. Можно ли дожить до 50 лет и не замечать у себя целиакию, к кому бежать за постановкой диагноза, и что все-таки будет со здоровым организмом, если полностью исключить глютен.
audio/mpeg
Чем питаться на безглютеновой диете и как компенсировать отсутствие витаминов - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.1:40 какой процент людей страдает от целиакии3:40 источники глютена5:00 проявления непереносимости глютена7:20 диагностика целиакии10:20 что прописывает доктор13:00 как читать этикетки17:00 что будет, если не есть глютен – без аллергии20:20 чем заменить глютенСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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подкаст, самые популярные диеты, диеты, аудио
Правда тела, Подкаст, Самые популярные диеты, Диеты
"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
Как проявляется непереносимость глютена, что вообще такое "глютен" и в каких продуктах он водится. Можно ли дожить до 50 лет и не замечать у себя целиакию, к кому бежать за постановкой диагноза, и что все-таки будет со здоровым организмом, если полностью исключить глютен.