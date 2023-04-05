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"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать - РИА Новости, 05.04.2023
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12:00 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/glyuten-1863105584.html
"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать - РИА Новости, 05.04.2023
"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
Как проявляется непереносимость глютена, что вообще такое "глютен" и в каких продуктах он водится. Можно ли дожить до 50 лет и не замечать у себя целиакию, к кому бежать за постановкой диагноза, и что все-таки будет со здоровым организмом, если полностью исключить глютен.
2023-04-05T12:00
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правда тела
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"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
Как проявляется непереносимость глютена, что вообще это такое и в каких продуктах он водится. Можно ли дожить до 50 лет и не замечать у себя целиакию, к кому бежать за постановкой диагноза, и что все-таки будет со здоровым организмом, если полностью исключить глютен.
audio/mpeg
"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
Как проявляется непереносимость глютена, что вообще это такое и в каких продуктах он водится. Можно ли дожить до 50 лет и не замечать у себя целиакию, к кому бежать за постановкой диагноза, и что все-таки будет со здоровым организмом, если полностью исключить глютен.
audio/mpeg
Чем питаться на безглютеновой диете и как компенсировать отсутствие витаминов - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.1:40 какой процент людей страдает от целиакии3:40 источники глютена5:00 проявления непереносимости глютена7:20 диагностика целиакии10:20 что прописывает доктор13:00 как читать этикетки17:00 что будет, если не есть глютен – без аллергии20:20 чем заменить глютенСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
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96
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7 495 645-6601
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подкаст, самые популярные диеты, диеты, аудио
Правда тела, Подкаст, Самые популярные диеты, Диеты
Правда тела

"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать

Правда тела
"Правда тела". Что такое глютен и надо ли его избегать
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Как проявляется непереносимость глютена, что вообще такое "глютен" и в каких продуктах он водится. Можно ли дожить до 50 лет и не замечать у себя целиакию, к кому бежать за постановкой диагноза, и что все-таки будет со здоровым организмом, если полностью исключить глютен.
Чем питаться на безглютеновой диете и как компенсировать отсутствие витаминов - рассказывает диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташева.
1:40 какой процент людей страдает от целиакии
3:40 источники глютена
5:00 проявления непереносимости глютена
7:20 диагностика целиакии
10:20 что прописывает доктор
13:00 как читать этикетки
17:00 что будет, если не есть глютен – без аллергии
20:20 чем заменить глютен

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
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