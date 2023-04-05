https://ria.ru/20230405/gershkovich-1863299040.html

Захарова прокомментировала письмо мировых СМИ в защиту Гершковича

Захарова прокомментировала письмо мировых СМИ в защиту Гершковича - РИА Новости, 05.04.2023

Захарова прокомментировала письмо мировых СМИ в защиту Гершковича

МИД РФ не будет реагировать на письмо глав мировых СМИ в защиту арестованного в РФ по делу о шпионаже корреспондента WSJ Эвана Гершковича, учитывая их... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:24

2023-04-05T18:24

2023-04-05T18:24

россия

сша

мария захарова

в мире

the wall street journal

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. МИД РФ не будет реагировать на письмо глав мировых СМИ в защиту арестованного в РФ по делу о шпионаже корреспондента WSJ Эвана Гершковича, учитывая их лицемерное отношение к российским журналистам, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее главы четырех десятков крупных мировых СМИ и журналистских объединений написали письмо послу РФ в США Анатолию Антонову в защиту американского корреспондента Эвана Гершковича, осудив его арест в России. "С какой стати мы должны давать реакцию на письмо, если мы видим их абсолютное лицемерие? Если бы люди действительно занимались поддержкой независимой свободной журналистики, журналистики как профессии, конкретных журналистов, они бы, наверное, обратили внимание на то, что сейчас погиб журналист... Я не видела реакции ни коллективной, ни индивидуальной всех тех, кто подписался под этим письмом. Соответственно, честно говоря, для меня это обращение вообще утратило какую-то значимость. Если до 2 апреля я каким-то образом еще обращала внимание на то, что говорят эти люди, прикрываясь заботой о свободе слова, о журналисте, то теперь мне вообще это неинтересно. Нельзя говорить о высоком, если ты не видишь очевидного и отказываешься увидеть трагедию и выразить хоть какое-то сочувствие" , - сказала она на брифинге. "Если они так к нам относятся, то значит их требования и просьбы замечания тоже не нуждаются в нашей реакции", - указала Захарова. В конце марта ФСБ РФ объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку". В WSJ отвергли обвинения против журналиста и потребовали его немедленного освобождения. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и генсек ООН Антониу Гутерреш осудили арест Гершковича. Также с осуждением выступили МИД Британии и Франции. В пятницу Захарова отметила, что Москва обеспечит консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу в соответствии со своими внутренними процедурами. По ее словам, реакция США на арест Гершковича стала саморазоблачением, если угрозы продолжатся, "они посеют бурю".

https://ria.ru/20230404/advokat-1862992978.html

https://ria.ru/20230402/solovev-1862525349.html

https://ria.ru/20230331/wsj-1862119159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, мария захарова, в мире, the wall street journal