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СМИ: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа - РИА Новости, 05.04.2023
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06:41 05.04.2023 (обновлено: 08:51 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/gaza-1863067746.html
СМИ: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа
СМИ: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа
Самолеты Вооруженных сил Израиля наносят удары по сектору Газа после запуска девяти ракет из этого региона, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T06:41
2023-04-05T08:51
в мире
израиль
палестина
иордания
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Самолеты Вооруженных сил Израиля наносят удары по сектору Газа после запуска девяти ракет из этого региона, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.В ночь на среду ЦАХАЛ информировал об атаке по Израилю из сектора Газа с использованием девяти снарядов, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали на открытой местности на примыкающей к сектору территории."Израильские самолеты наносят удары по сектору Газа после ракетных обстрелов со стороны анклава на фоне напряженности в (мечети. — Прим. ред.) Аль-Аксе", — говорится в сообщении агентства.Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. Действия Тель-Авива уже осудили Иордания и Египет.В марте Палестина и Израиль договорились на встрече по вопросам безопасности в Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием. До этого в конце февраля в Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием в том числе и Иордании, Египта и США, с целью остановить эскалацию и напряженность между двумя конфликтующими сторонами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, Тель-Авив пообещал прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.
https://ria.ru/20230331/siriya-1862003429.html
https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html
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в мире, израиль, палестина, иордания
В мире, Израиль, Палестина, Иордания
СМИ: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа

Reuters: самолеты ВС Израиля наносят удары по сектору Газа

© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Самолеты Вооруженных сил Израиля наносят удары по сектору Газа после запуска девяти ракет из этого региона, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
В ночь на среду ЦАХАЛ информировал об атаке по Израилю из сектора Газа с использованием девяти снарядов, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали на открытой местности на примыкающей к сектору территории.
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"Израильские самолеты наносят удары по сектору Газа после ракетных обстрелов со стороны анклава на фоне напряженности в (мечети. — Прим. ред.) Аль-Аксе", — говорится в сообщении агентства.
Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. Действия Тель-Авива уже осудили Иордания и Египет.
В марте Палестина и Израиль договорились на встрече по вопросам безопасности в Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием. До этого в конце февраля в Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием в том числе и Иордании, Египта и США, с целью остановить эскалацию и напряженность между двумя конфликтующими сторонами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, Тель-Авив пообещал прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.
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