СМИ: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа
Reuters: самолеты ВС Израиля наносят удары по сектору Газа
© AP Photo / Tsafrir AbayovИстребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Истребитель F-16 Fighting Falcon ВВС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Самолеты Вооруженных сил Израиля наносят удары по сектору Газа после запуска девяти ракет из этого региона, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.
В ночь на среду ЦАХАЛ информировал об атаке по Израилю из сектора Газа с использованием девяти снарядов, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали на открытой местности на примыкающей к сектору территории.
"Израильские самолеты наносят удары по сектору Газа после ракетных обстрелов со стороны анклава на фоне напряженности в (мечети. — Прим. ред.) Аль-Аксе", — говорится в сообщении агентства.
Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. Действия Тель-Авива уже осудили Иордания и Египет.
В марте Палестина и Израиль договорились на встрече по вопросам безопасности в Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием. До этого в конце февраля в Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием в том числе и Иордании, Египта и США, с целью остановить эскалацию и напряженность между двумя конфликтующими сторонами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, Тель-Авив пообещал прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.