https://ria.ru/20230405/gaza-1863067746.html

СМИ: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа

СМИ: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ: израильские самолеты нанесли удары по сектору Газа

Самолеты Вооруженных сил Израиля наносят удары по сектору Газа после запуска девяти ракет из этого региона, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T06:41

2023-04-05T06:41

2023-04-05T08:51

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Самолеты Вооруженных сил Израиля наносят удары по сектору Газа после запуска девяти ракет из этого региона, передает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.В ночь на среду ЦАХАЛ информировал об атаке по Израилю из сектора Газа с использованием девяти снарядов, четыре из них перехватила система ПРО "Железный купол", еще четыре упали на открытой местности на примыкающей к сектору территории."Израильские самолеты наносят удары по сектору Газа после ракетных обстрелов со стороны анклава на фоне напряженности в (мечети. — Прим. ред.) Аль-Аксе", — говорится в сообщении агентства.Ранее палестинские СМИ писали, что десятки палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Представитель комитета по делам палестинских заключенных Рияд аль-Ашкар заявил журналистам, что Израиль по итогам рейда в Аль-Аксу задержал более 200 палестинцев. Действия Тель-Авива уже осудили Иордания и Египет.В марте Палестина и Израиль договорились на встрече по вопросам безопасности в Шарм-эш-Шейхе о создании механизма по борьбе с насилием. До этого в конце февраля в Акабе прошла пятисторонняя встреча с участием в том числе и Иордании, Египта и США, с целью остановить эскалацию и напряженность между двумя конфликтующими сторонами. По итогам той встречи Палестина и Израиль договорились соблюдать все подписанные соглашения, Тель-Авив пообещал прекратить обсуждение строительства новых поселений на Западном берегу в течение четырех месяцев.

https://ria.ru/20230331/siriya-1862003429.html

https://ria.ru/20230402/samolet-1862527068.html

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в мире, израиль, палестина, иордания