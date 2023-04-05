https://ria.ru/20230405/gaz-1863224342.html
ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой
ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой - РИА Новости, 05.04.2023
ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой
Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном докладе не исключает скачка цен на газ в Европе предстоящей зимой, если она окажется холодной, а европейские... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:10
2023-04-05T15:10
2023-04-05T15:13
экономика
европа
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном докладе не исключает скачка цен на газ в Европе предстоящей зимой, если она окажется холодной, а европейские страны не смогут обеспечить достаточный объем поставок. В организации также отметили, что в ответ на сокращение поставок газа из России европейские страны стали импортировать больше газа от других поставщиков, включая США, Катар, Норвегию и Алжир. Экономисты ВТО сообщили, что это привело к росту цен на СПГ в других странах, в том числе в Японии, где его цена удвоилась с января 2022 года по февраль 2023 года. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Однако с конца прошлого года цены перешли к снижению, а в марте впервые за более чем полтора года опустились ниже 450 долларов.
https://ria.ru/20230404/eksport-1862796429.html
https://ria.ru/20230405/neft-1862684555.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, европа, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Европа, Всемирная торговая организация (ВТО)
ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой
ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе зимой, если погода окажется более холодной
ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости.
Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном докладе
не исключает скачка цен на газ в Европе предстоящей зимой, если она окажется холодной, а европейские страны не смогут обеспечить достаточный объем поставок.
«
"Европе повезло, что в 2022 году была мягкая зима и это не позволило ценам на энергоносители вырасти еще больше. Однако если европейские страны не смогут обеспечить достаточные поставки природного газа на следующую зиму и если погода будет более холодной, цены могут снова подскочить", - говорится в докладе ВТО, опубликованном в среду.
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В организации также отметили, что в ответ на сокращение поставок газа из России европейские страны стали импортировать больше газа от других поставщиков, включая США, Катар, Норвегию и Алжир. Экономисты ВТО сообщили, что это привело к росту цен на СПГ в других странах, в том числе в Японии, где его цена удвоилась с января 2022 года по февраль 2023 года.
Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.
Однако с конца прошлого года цены перешли к снижению, а в марте впервые за более чем полтора года опустились ниже 450 долларов.
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