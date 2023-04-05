https://ria.ru/20230405/gaz-1863224342.html

ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой

ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой - РИА Новости, 05.04.2023

ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой

Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном докладе не исключает скачка цен на газ в Европе предстоящей зимой, если она окажется холодной, а европейские... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:10

2023-04-05T15:10

2023-04-05T15:13

экономика

европа

всемирная торговая организация (вто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814650403_0:73:3133:1835_1920x0_80_0_0_605fd068aa03fb46f8e40d075d312846.jpg

ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) в ежегодном докладе не исключает скачка цен на газ в Европе предстоящей зимой, если она окажется холодной, а европейские страны не смогут обеспечить достаточный объем поставок. В организации также отметили, что в ответ на сокращение поставок газа из России европейские страны стали импортировать больше газа от других поставщиков, включая США, Катар, Норвегию и Алжир. Экономисты ВТО сообщили, что это привело к росту цен на СПГ в других странах, в том числе в Японии, где его цена удвоилась с января 2022 года по февраль 2023 года. Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью - уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021–2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров. Однако с конца прошлого года цены перешли к снижению, а в марте впервые за более чем полтора года опустились ниже 450 долларов.

https://ria.ru/20230404/eksport-1862796429.html

https://ria.ru/20230405/neft-1862684555.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, всемирная торговая организация (вто)