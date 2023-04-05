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Газ придет во все южные районы Кировской области - РИА Новости, 05.04.2023
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Кировская область
Кировская область
 
15:18 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/gas-1863227132.html
Газ придет во все южные районы Кировской области
Газ придет во все южные районы Кировской области - РИА Новости, 05.04.2023
Газ придет во все южные районы Кировской области
Кировская область и ПАО "Газпром" подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, благодаря чему будут... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:18
2023-04-05T15:18
кировская область
кировская область
россия
александр соколов (глава кировской области)
жкх
алексей миллер
владимир путин
газпром
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Кировская область и ПАО "Газпром" подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, благодаря чему будут газифицированы южные районы региона, сообщил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области поднял вопрос расширения программы газификации на встрече с генеральным директором группы "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" Сергеем Густовым в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме, а в августе прошлого года лично доложил о необходимости ускорения работ по газификации области президенту России Владимиру Путину. "Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписал уточненную программу по Кировской области. Инвестиции в газификацию области увеличены почти в 5 раз: с 6,6 миллиарда рублей до 31,18 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба слова Соколова. В обновленный документ включено строительство более 630 километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов в 14 районах и муниципальных округах. В общей сложности предусматривается строительство 86 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 1000 километров, а также распределительных сетей протяженностью более 1200 километров. Благодаря этому будут созданы условия для газификации 140 населенных пунктов в 25 муниципальных образованиях Кировской области. Доступ к газу получат 36 250 домовладений и квартир, 267 котельных, включая объекты социального назначения, в том числе школы, детские сады, больницы. "Проектно-изыскательские работы по объектам газификации вновь добавленных населенных пунктов начнутся в 2024 году, сроки завершения строительно-монтажных работ – 2027 год. Таким образом, южные районы Кировской области будут газифицированы. Остальные районы Кировской области будут газифицированы до 2030 года", — подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20230404/zhile-1863008701.html
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кировская область, россия, александр соколов (глава кировской области), жкх, алексей миллер, владимир путин, газпром, газпром межрегионгаз
Кировская область, Кировская область, Россия, Александр Соколов (глава Кировской области), ЖКХ, Алексей Миллер, Владимир Путин, Газпром, Газпром межрегионгаз
Газ придет во все южные районы Кировской области

Глава региона Соколов: газ придет во все южные районы Кировской области

© Станислав Шаклеин | Перейти в медиабанкГород Киров
Город Киров
© Станислав Шаклеин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Кировская область и ПАО "Газпром" подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, благодаря чему будут газифицированы южные районы региона, сообщил глава региона Александр Соколов.
Губернатор Кировской области поднял вопрос расширения программы газификации на встрече с генеральным директором группы "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" Сергеем Густовым в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме, а в августе прошлого года лично доложил о необходимости ускорения работ по газификации области президенту России Владимиру Путину.
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"Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписал уточненную программу по Кировской области. Инвестиции в газификацию области увеличены почти в 5 раз: с 6,6 миллиарда рублей до 31,18 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба слова Соколова.
В обновленный документ включено строительство более 630 километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов в 14 районах и муниципальных округах. В общей сложности предусматривается строительство 86 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 1000 километров, а также распределительных сетей протяженностью более 1200 километров. Благодаря этому будут созданы условия для газификации 140 населенных пунктов в 25 муниципальных образованиях Кировской области. Доступ к газу получат 36 250 домовладений и квартир, 267 котельных, включая объекты социального назначения, в том числе школы, детские сады, больницы.
"Проектно-изыскательские работы по объектам газификации вновь добавленных населенных пунктов начнутся в 2024 году, сроки завершения строительно-монтажных работ – 2027 год. Таким образом, южные районы Кировской области будут газифицированы. Остальные районы Кировской области будут газифицированы до 2030 года", — подчеркнул глава региона.
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Кировская областьКировская областьРоссияАлександр Соколов (глава Кировской области)ЖКХАлексей МиллерВладимир ПутинГазпромГазпром межрегионгаз
 
 
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