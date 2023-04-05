https://ria.ru/20230405/gas-1863227132.html

Газ придет во все южные районы Кировской области

Газ придет во все южные районы Кировской области - РИА Новости, 05.04.2023

Газ придет во все южные районы Кировской области

Кировская область и ПАО "Газпром" подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, благодаря чему будут... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:18

2023-04-05T15:18

2023-04-05T15:18

кировская область

кировская область

россия

александр соколов (глава кировской области)

жкх

алексей миллер

владимир путин

газпром

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр - РИА Новости. Кировская область и ПАО "Газпром" подписали актуализированную программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы, благодаря чему будут газифицированы южные районы региона, сообщил глава региона Александр Соколов. Губернатор Кировской области поднял вопрос расширения программы газификации на встрече с генеральным директором группы "Газпром межрегионгаз" и ООО "Газпром газификация" Сергеем Густовым в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме, а в августе прошлого года лично доложил о необходимости ускорения работ по газификации области президенту России Владимиру Путину. "Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписал уточненную программу по Кировской области. Инвестиции в газификацию области увеличены почти в 5 раз: с 6,6 миллиарда рублей до 31,18 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба слова Соколова. В обновленный документ включено строительство более 630 километров межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов для газификации населенных пунктов в 14 районах и муниципальных округах. В общей сложности предусматривается строительство 86 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 1000 километров, а также распределительных сетей протяженностью более 1200 километров. Благодаря этому будут созданы условия для газификации 140 населенных пунктов в 25 муниципальных образованиях Кировской области. Доступ к газу получат 36 250 домовладений и квартир, 267 котельных, включая объекты социального назначения, в том числе школы, детские сады, больницы. "Проектно-изыскательские работы по объектам газификации вновь добавленных населенных пунктов начнутся в 2024 году, сроки завершения строительно-монтажных работ – 2027 год. Таким образом, южные районы Кировской области будут газифицированы. Остальные районы Кировской области будут газифицированы до 2030 года", — подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20230404/zhile-1863008701.html

https://ria.ru/20230403/kadry-1862711850.html

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кировская область, россия, александр соколов (глава кировской области), жкх, алексей миллер, владимир путин, газпром, газпром межрегионгаз