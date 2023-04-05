Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет
Российский фрегат "Адмирал Горшков" зашел в порт Саудовской Аравии Джидда
© Фото : Пресс-служба Северного флота/Rosita RuizФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в порту Джидда Королевства Саудовская Аравия. 5 апреля 2023
© Фото : Пресс-служба Северного флота/Rosita Ruiz
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в порту Джидда Королевства Саудовская Аравия. 5 апреля 2023
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российский носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад.
"Отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия.
В округе уточнили, что отряд кораблей Северного флота вышел в поход из Североморска в январе текущего года. За это время он принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, прошёл около 21 тысячи морских миль. Североморцы дважды пересекли экватор.