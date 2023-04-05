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Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет - РИА Новости, 05.04.2023
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16:21 05.04.2023 (обновлено: 18:40 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/fregat-1863255863.html
Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет
Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет - РИА Новости, 05.04.2023
Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет
Российский носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Западного военного РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:21
2023-04-05T18:40
саудовская аравия
россия
джидда
в мире
вмф рф
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российский носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад. "Отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что в период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия. В округе уточнили, что отряд кораблей Северного флота вышел в поход из Североморска в январе текущего года. За это время он принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, прошёл около 21 тысячи морских миль. Североморцы дважды пересекли экватор.
https://ria.ru/20230322/ucheniya-1859671234.html
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саудовская аравия
россия
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саудовская аравия, россия, джидда, в мире, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Саудовская Аравия, Россия, Джидда, В мире, ВМФ РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет

Российский фрегат "Адмирал Горшков" зашел в порт Саудовской Аравии Джидда

© Фото : Пресс-служба Северного флота/Rosita RuizФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в порту Джидда Королевства Саудовская Аравия. 5 апреля 2023
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков в порту Джидда Королевства Саудовская Аравия. 5 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Пресс-служба Северного флота/Rosita Ruiz
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в порту Джидда Королевства Саудовская Аравия. 5 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российский носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад.
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"Отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия.
В округе уточнили, что отряд кораблей Северного флота вышел в поход из Североморска в январе текущего года. За это время он принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, прошёл около 21 тысячи морских миль. Североморцы дважды пересекли экватор.
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Саудовская АравияРоссияДжиддаВ миреВМФ РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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