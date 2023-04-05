https://ria.ru/20230405/fregat-1863255863.html

Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет

Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет - РИА Новости, 05.04.2023

Российский боевой корабль зашел в саудовский порт впервые за десять лет

Российский носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Западного военного РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:21

2023-04-05T16:21

2023-04-05T18:40

саудовская аравия

россия

джидда

в мире

вмф рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Российский носитель гиперзвуковых ракет "Циркон" фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" прибыл в Саудовскую Аравию, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Последний раз боевые корабли ВМФ России совершали заходы в порты Королевства Саудовская Аравия около 10 лет назад. "Отряд кораблей Северного флота, в составе фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама", выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Джидда Королевства Саудовская Аравия", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что в период стоянки в порту корабли пополнят запасы топлива, пресной воды и продовольствия. В округе уточнили, что отряд кораблей Северного флота вышел в поход из Североморска в январе текущего года. За это время он принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, прошёл около 21 тысячи морских миль. Североморцы дважды пересекли экватор.

https://ria.ru/20230322/ucheniya-1859671234.html

https://ria.ru/20230321/tof-1859338851.html

саудовская аравия

россия

джидда

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

саудовская аравия, россия, джидда, в мире, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф)