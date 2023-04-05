https://ria.ru/20230405/frantsiya-1863349112.html

Марин Ле Пен обошла бы Макрона, если бы выборы прошли сейчас, показал опрос

Марин Ле Пен обошла бы Макрона, если бы выборы прошли сейчас, показал опрос - РИА Новости, 05.04.2023

Марин Ле Пен обошла бы Макрона, если бы выборы прошли сейчас, показал опрос

Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обошла бы действующего президента Франции Эммануэля Макрона РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T23:31

2023-04-05T23:31

2023-04-05T23:31

в мире

франция

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 5 апр – РИА Новости. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обошла бы действующего президента Франции Эммануэля Макрона в количестве голосов, если бы президентские выборы во Франции прошли сейчас, сообщается в опросе Elabe для телеканала BFMTV. "Если бы первый тур президентских выборов состоялся сейчас с теми же кандидатами, что и в 2022 году, Ле Пен заняла бы четкое первое место с 31% голосов, обойдя Макрона и Жана-Люка Меланшона с 23% и 18,5% голосов соответственно", - сообщается в опросе. На выборах в 2022 году Макрон в первом туре набрал 28% голосов, Марин Ле Пен - 23%, а за лидера левой партии "Непокорившаяся Франция" Меланшона проголосовали 22% избирателей. Отмечается, что за Ле Пен проголосовали бы на 8% больше избирателей, чем год назад, при этом рост ее популярности просматривается среди всех групп населения. Макрон бы, напротив, потерял 5% избирателей, что связано с падением его популярности на фоне спорной пенсионной реформы. Из всех, кто поддержал президента в прошлом году, лишь 73% вновь проголосовали бы за Макрона. Согласно опросу Ifop-Fiducial для радиостанции Sud radio и издания Paris Match, опубликованного во вторник, рейтинг популярности президента упал до рекордного с 2019 года минимума, его действия поддерживают лишь 29% населения. Во втором туре, где Марин Ле Пен встретилась с Эммануэлем Макроном, результат голосования был бы в пользу лидера фракции "Национальное объединение". Ле Пен получила бы 55% голосов избирателей, а Макрон – 45%. Год назад Макрон был избран на второй президентский срок, набрав 58,55% голосов. Опрос был проведен онлайн с 3 по 5 апреля среди 1808 человек в возрасте старше 18 лет, проживающих на территории метрополии. Статистическая погрешность составила от 1,3 до 3,1 процентных пункта.

https://ria.ru/20230320/prezident-1859074151.html

франция

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, франция, эммануэль макрон, марин ле пен