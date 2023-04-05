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В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии - РИА Новости, 05.04.2023
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12:54 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/finlyandiya-1863170325.html
В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии
В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии - РИА Новости, 05.04.2023
В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии
Российские граждане чувствуют тревогу и горечь от вступления Финляндии в НАТО, перерастут ли эти чувства в отчужденность и враждебность, зависит от финской... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:54
2023-04-05T12:54
в мире
финляндия
россия
григорий карасин
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские граждане чувствуют тревогу и горечь от вступления Финляндии в НАТО, перерастут ли эти чувства в отчужденность и враждебность, зависит от финской стороны, заявил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Карасин напомнил, что Россией Финляндия "всегда воспринималась как добросовестный сосед", который придерживается нейтралитета и "не участвует в авантюрах военно-политического плана".
https://ria.ru/20230405/nato-1863162915.html
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в мире, финляндия, россия, григорий карасин, нато, совет федерации рф
В мире, Финляндия, Россия, Григорий Карасин, НАТО, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии

Сенатор Карасин: от финской стороны зависит, будут ли россияне враждебны к Финляндии

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские граждане чувствуют тревогу и горечь от вступления Финляндии в НАТО, перерастут ли эти чувства в отчужденность и враждебность, зависит от финской стороны, заявил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.
«
"Трудно предполагать, что это вызовет у российского гражданина, у российского человека позитивные эмоции. Эмоции, конечно, у нас это вызвало тревожные... Чувство горечи, конечно, присутствует, но оно, я надеюсь, не будет перерастать в чувство какой-то отчуждённости, враждебности. Это зависит от двух сторон. В данном случае, это зависит, в первую очередь, от наших финских соседей", - сказал он.
Карасин напомнил, что Россией Финляндия "всегда воспринималась как добросовестный сосед", который придерживается нейтралитета и "не участвует в авантюрах военно-политического плана".
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В миреФинляндияРоссияГригорий КарасинНАТОСовет Федерации РФ
 
 
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