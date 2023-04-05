https://ria.ru/20230405/finlyandiya-1863170325.html

В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии

В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии - РИА Новости, 05.04.2023

В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии

Российские граждане чувствуют тревогу и горечь от вступления Финляндии в НАТО, перерастут ли эти чувства в отчужденность и враждебность, зависит от финской... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:54

2023-04-05T12:54

2023-04-05T12:54

в мире

финляндия

россия

григорий карасин

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские граждане чувствуют тревогу и горечь от вступления Финляндии в НАТО, перерастут ли эти чувства в отчужденность и враждебность, зависит от финской стороны, заявил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Карасин напомнил, что Россией Финляндия "всегда воспринималась как добросовестный сосед", который придерживается нейтралитета и "не участвует в авантюрах военно-политического плана".

https://ria.ru/20230405/nato-1863162915.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, финляндия, россия, григорий карасин, нато, совет федерации рф