https://ria.ru/20230405/finlyandiya-1863170325.html
В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии
В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии - РИА Новости, 05.04.2023
В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии
Российские граждане чувствуют тревогу и горечь от вступления Финляндии в НАТО, перерастут ли эти чувства в отчужденность и враждебность, зависит от финской... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:54
2023-04-05T12:54
2023-04-05T12:54
в мире
финляндия
россия
григорий карасин
нато
совет федерации рф
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Российские граждане чувствуют тревогу и горечь от вступления Финляндии в НАТО, перерастут ли эти чувства в отчужденность и враждебность, зависит от финской стороны, заявил РИА Новости председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Накануне Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Карасин напомнил, что Россией Финляндия "всегда воспринималась как добросовестный сосед", который придерживается нейтралитета и "не участвует в авантюрах военно-политического плана".
https://ria.ru/20230405/nato-1863162915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, григорий карасин, нато, совет федерации рф
В мире, Финляндия, Россия, Григорий Карасин, НАТО, Совет Федерации РФ
В Совфеде рассказали, от чего зависит отношение россиян к Финляндии
Сенатор Карасин: от финской стороны зависит, будут ли россияне враждебны к Финляндии