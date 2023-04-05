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Росмолодежь ждет на Всемирном фестивале молодежи 20 тысяч участников - РИА Новости, 05.04.2023
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21:48 05.04.2023 (обновлено: 21:49 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/festival-1863338323.html
Росмолодежь ждет на Всемирном фестивале молодежи 20 тысяч участников
Росмолодежь ждет на Всемирном фестивале молодежи 20 тысяч участников - РИА Новости, 05.04.2023
Росмолодежь ждет на Всемирном фестивале молодежи 20 тысяч участников
Росмолодежь ожидает собрать 20 тысяч участников из по меньшей мере 100 стран на Всемирном фестивале молодежи, заявила РИА Новости руководитель ведомства Ксения... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:48
2023-04-05T21:49
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Росмолодежь ожидает собрать 20 тысяч участников из по меньшей мере 100 стран на Всемирном фестивале молодежи, заявила РИА Новости руководитель ведомства Ксения Разуваева. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале - марте 2024 года. "С точки зрения присутствия стран уже сегодня мы можем говорить о том, что не менее 100 стран… В течение подготовительного периода мы будем работать над существенным расширением этой географии", - сказала она, говоря о географии участников фестиваля. Разуваева отметила, что в мире есть большой интерес как к предстоящему событию, так и к процессам, происходящим в России "У нас на протяжении всего этого времени сохраняются неформальные связи с молодежными организациями, движениями, с отдельными активистами, молодыми лидерами за рубежом", - добавила она. Разуваева также заявила, что Росмолодежь ожидает, что в фестивале примут участие "порядка 20 тысяч человек, в числе которых будут и иностранные участники, и наши российские".
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россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Росмолодежь ждет на Всемирном фестивале молодежи 20 тысяч участников

Росмолодежь ждет 20 тысяч участников из не менее 100 стран на Всемирном фестивале молодежи

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСтуденты Намибии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи
Студенты Намибии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Студенты Намибии на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Росмолодежь ожидает собрать 20 тысяч участников из по меньшей мере 100 стран на Всемирном фестивале молодежи, заявила РИА Новости руководитель ведомства Ксения Разуваева.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в феврале - марте 2024 года.
"С точки зрения присутствия стран уже сегодня мы можем говорить о том, что не менее 100 стран… В течение подготовительного периода мы будем работать над существенным расширением этой географии", - сказала она, говоря о географии участников фестиваля.
Разуваева отметила, что в мире есть большой интерес как к предстоящему событию, так и к процессам, происходящим в России
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"У нас на протяжении всего этого времени сохраняются неформальные связи с молодежными организациями, движениями, с отдельными активистами, молодыми лидерами за рубежом", - добавила она.
Разуваева также заявила, что Росмолодежь ожидает, что в фестивале примут участие "порядка 20 тысяч человек, в числе которых будут и иностранные участники, и наши российские".
 
РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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