https://ria.ru/20230405/festival-1863189247.html

Московский кинофестиваль объявил программу основного конкурса

Московский кинофестиваль объявил программу основного конкурса - РИА Новости, 05.04.2023

Московский кинофестиваль объявил программу основного конкурса

Объявлена программа основного конкурса 45-го Московского международного кинофестиваля. Список опубликован на странице ВКонтакте ММКФ. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:59

2023-04-05T13:59

2023-04-05T13:59

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Объявлена программа основного конкурса 45-го Московского международного кинофестиваля. Список опубликован на странице ВКонтакте ММКФ. На победу претендуют картины из России, Бангладеша, Китая, Аргентины, Сербии и других стран. Всего в конкурсе заявлено 12 лент.За награду будут бороться картины "14+ Продолжение" (Андрей Зайцев, Россия), "Запах греха" (Нураль Алам Атик, Бангладеш), "Невеста мертвеца" (Корнель Георгита, Румыния, Франция), "Первая любовь" (Светлана Проскурина, Россия), "Потерянный рай" (Гэн Вэньсяо, Китай), "Путь к успеху" (Себастьян Родригес, Аргентина). Также в программе "След зверя" (Ненад Павлович, Сербия), "Те, кто внизу" (Алехандро Кирога, Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай), "Три брата" (Франсиско Папарелья, Аргентина, Чили), "ФИ1.618" (Теодор Ушев, Болгария, Канада), "Черная Луна" (Тонатью Гарсия, Мексика), "Хрупкие цветы в потоке дней" (Ютака Цунэмати, Япония).В 2023 году ММКФ пройдет с 20 по 27 апреля.

https://ria.ru/20230404/serial-1862864171.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, что посмотреть , куда сходить