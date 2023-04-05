https://ria.ru/20230405/festival-1863189247.html
Московский кинофестиваль объявил программу основного конкурса
Московский кинофестиваль объявил программу основного конкурса - РИА Новости, 05.04.2023
Московский кинофестиваль объявил программу основного конкурса
Объявлена программа основного конкурса 45-го Московского международного кинофестиваля. Список опубликован на странице ВКонтакте ММКФ. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:59
2023-04-05T13:59
2023-04-05T13:59
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Объявлена программа основного конкурса 45-го Московского международного кинофестиваля. Список опубликован на странице ВКонтакте ММКФ. На победу претендуют картины из России, Бангладеша, Китая, Аргентины, Сербии и других стран. Всего в конкурсе заявлено 12 лент.За награду будут бороться картины "14+ Продолжение" (Андрей Зайцев, Россия), "Запах греха" (Нураль Алам Атик, Бангладеш), "Невеста мертвеца" (Корнель Георгита, Румыния, Франция), "Первая любовь" (Светлана Проскурина, Россия), "Потерянный рай" (Гэн Вэньсяо, Китай), "Путь к успеху" (Себастьян Родригес, Аргентина). Также в программе "След зверя" (Ненад Павлович, Сербия), "Те, кто внизу" (Алехандро Кирога, Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай), "Три брата" (Франсиско Папарелья, Аргентина, Чили), "ФИ1.618" (Теодор Ушев, Болгария, Канада), "Черная Луна" (Тонатью Гарсия, Мексика), "Хрупкие цветы в потоке дней" (Ютака Цунэмати, Япония).В 2023 году ММКФ пройдет с 20 по 27 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, московский международный кинофестиваль, что посмотреть , куда сходить
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Московский международный кинофестиваль, что посмотреть , куда сходить
Московский кинофестиваль объявил программу основного конкурса
Фильмы из Китая, Аргентины, Сербии вошли в конкурс Московского кинофестиваля
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Объявлена программа основного конкурса 45-го Московского международного кинофестиваля. Список опубликован
на странице ВКонтакте ММКФ.
На победу претендуют картины из России, Бангладеша, Китая, Аргентины, Сербии и других стран. Всего в конкурсе заявлено 12 лент.
За награду будут бороться картины "14+ Продолжение" (Андрей Зайцев, Россия), "Запах греха" (Нураль Алам Атик, Бангладеш), "Невеста мертвеца" (Корнель Георгита, Румыния, Франция), "Первая любовь" (Светлана Проскурина, Россия), "Потерянный рай" (Гэн Вэньсяо, Китай), "Путь к успеху" (Себастьян Родригес, Аргентина).
Также в программе "След зверя" (Ненад Павлович, Сербия), "Те, кто внизу" (Алехандро Кирога, Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай), "Три брата" (Франсиско Папарелья, Аргентина, Чили), "ФИ1.618" (Теодор Ушев, Болгария, Канада), "Черная Луна" (Тонатью Гарсия, Мексика), "Хрупкие цветы в потоке дней" (Ютака Цунэмати, Япония).
В 2023 году ММКФ пройдет с 20 по 27 апреля.
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