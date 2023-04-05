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Авиационная эскадрилья "Нормандия-Неман"

Авиационная эскадрилья "Нормандия-Неман" - РИА Новости, 05.04.2023

Авиационная эскадрилья "Нормандия-Неман"

"Нормандия-Неман" (Normandie-Nimen) – название французского отдельного истребительного авиационного подразделения, сражавшегося против фашистской Германии на... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T02:30

2023-04-05T02:30

2023-04-05T02:30

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"Нормандия-Неман" (Normandie-Nimen) – название французского отдельного истребительного авиационного подразделения, сражавшегося против фашистской Германии на советско-германском фронте в 1943-1945 годах, во время Второй мировой войны (1939-1945). В первый период войны большая часть Франции после капитуляции и заключения ее правительством перемирия с Германией в июне 1940 года оказалась оккупированной германскими войсками. Южная часть страны оставалась под властью профашистского правительства маршала Анри Петена (правительство "Виши"). Однако не все французы смирились с поражением их страны. Летом 1940 года не принявший перемирие французский генерал Шарль де Голль в Лондоне (Великобритания) создал организацию "Свободная Франция", переименованную в 1942 году в "Сражающуюся Францию", целью которой стало продолжение борьбы на стороне антигитлеровской коалиции. После нападения фашистской Германии на Советский Союз в июне 1941 года руководство "Свободной Франции" во главе с де Голлем инициировало установление дипломатических отношений с СССР, которые были оформлены в сентябре 1941 года. Осенью того же года генерал Шарль де Голль впервые получил от своих подчиненных предложение отправить французских военных воевать в составе Красной Армии. В ноябре того же года он впервые прямо предложил советскому правительству участие французских подразделений в сражениях на советско-германском фронте. В марте 1942 года Французский национальный комитет, возглавлявший "Свободную Францию", обратился к правительству Советского Союза с предложением направить на советско-германский фронт группу своих летчиков и авиамехаников. 31 марта согласие на это было получено. Из лучших пилотов 1-й истребительной авиагруппы военно-воздушных сил (ВВС) "Свободной Франции", базировавшейся в то время на расположенной в Сирии (ныне территория Ливана) авиабазе Раяк, 1 сентября 1942 года сформировали авиационную группу № 3. Вскоре она была преобразована в эскадрилью, получившую по желанию личного состава наименование "Нормандия" (название французской провинции, наиболее пострадавшей от германской оккупации). Эмблемой группы был выбран герб Нормандии – два льва на красном фоне щита. 25 ноября 1942 года состоялось подписание соглашения об участии частей французских ВВС в военных операциях на территории Советского Союза. Через Багдад (Ирак) личный состав эскадрильи "Нормандия" был переброшен в Тегеран (Иран), откуда на четырех транспортных самолетах вылетел в СССР. В конце ноября 1942 года французские добровольцы (14 летчиков и 58 авиамехаников) прибыли в СССР. Формирование эскадрильи проходило на аэродроме города Иваново. В ее состав вошли 17 советских авиамехаников. Советское правительство предоставило эскадрилье самолеты-истребители Як-1 (позднее Як-9 и Як-3), взяло на себя ее материально-техническое обеспечение. 4 декабря 1942 года эскадрилью включили в состав советских ВВС. В Иваново французы осваивали технику полетов и воздушных боев на советских истребителях, серьезно отличавшихся от "Девуатинов" (Dewoitine D.520), на которых они летали в Раяке. Командиром, сформировавшим первую группу французских пилотов и механиков, был майор Жозеф Пуликен. После его отъезда в феврале 1943 года эскадрилью возглавил майор Жан-Луи Тюлян, ставший ее первым боевым командиром (погиб в воздушном бою в июле 1943 года). После освоения боевой техники 22 марта 1943 года французские летчики вылетели на Западный фронт, где вошли в состав 204-й бомбардировочной авиационной дивизии 1-й воздушной армии как истребительная эскадрилья. Они дислоцировались на военном аэродроме Муковнино, вблизи города Полотняный Завод Калужской области. На советской форме иностранные летчики носили знаки французских ВВС, иногда сочетали свои форменные куртки с обмундированием Красной Армии. Истребители, на которых летали французы, украшали красные звезды, но между винтом и кабиной с обеих сторон каждой машины было нанесено по три цветные полосы: синяя, белая и красная – цвета французского государственного флага, а после появились и белые молнии – символы стремительности. Через день после прибытия эскадрильи на фронт 12 исправных машин вылетели в первый боевой вылет – патрулирование в районе своего аэродрома. Первый совместный боевой полет советских и французских летчиков произошел 5 апреля 1943 года. В этот день эскадрилья "Нормандия" сопровождала советские бомбардировщики, которые наносили удар по артиллерийским батареям противника в районе города Рославля Смоленской области. Когда бомбардировщики выполняли свою работу и легли на обратный курс, их стали преследовать германские истребители. Французские летчики вступили с ними в бой и сбили два самолета. С этого времени эскадрилья "Нормандия" стала регулярно участвовать в выполнении боевых задач. 13 апреля 1943 года из боя, в котором сразились шесть самолетов эскадрильи с девятью германскими истребителями и сбили три из них, не вернулись три французских летчика. Первые потери заставили летчиков эскадрильи в последующих встречах с врагом действовать более осмотрительно и осторожно. В мае 1943 года советское командование вывело эскадрилью из подчинения 204-й бомбардировочной авиационной дивизии и включило в состав 303-й истребительной авиационной дивизии. После этого несколько изменился и характер решаемых задач подразделением. 5 июля 1943 года эскадрилья была переформирована в 1-й отдельный истребительный авиационный полк "Нормандия". По просьбе командования полка французский технический состав был полностью заменен советскими специалистами. Полк принимал участие в освобождении Смоленска и Смоленской области, в Курской битве. После тяжелых боев и потерь в ноябре 1943 года он был направлен в Тулу для пополнения. В мае 1944 года полк "Нормандия" в составе трех эскадрилий вернулся в 1-ю воздушную армию на 3-й Белорусский фронт, в который был переименован Западный фронт. Французские летчики с успехом участвовали в операции "Багратион" – наступлении в Белоруссии. За активное участие в освобождении Литвы от немецко-фашистских захватчиков и в форсировании реки Неман приказом Верховного Главнокомандующего СССР от 28 ноября 1944 года полку было присвоено наименование "Неманский", а французы по-своему стали называть полк "Нормандия-Неман". В 1945 году полк участвовал в боях в Восточной Пруссии, штурме города-крепости Кенигсберга (ныне Калининград). Во время пребывания на советско-германском фронте с 25 марта 1943 года по 9 мая 1945 года летчики эскадрильи "Нормандия", а впоследствии полка "Нормандия-Неман" совершили 5240 боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили 273 и повредили 50 самолетов, уничтожили значительное количество живой силы и боевой техники противника. Летчиками авиаполка стали 97 человек, 42 из них погибли. Героические дела полка указами Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля и 5 июня 1945 года были отмечены награждением его советскими орденами Красного Знамени и Александра Невского. Французское правительство наградило полк орденом Почетного легиона, Боевым крестом с пальмой (Военным крестом 1939-1945 гг.), Крестом Освобождения (орденом Освобождения) и Военной медалью. 96 летчиков, проходивших службу в полку, были награждены 112 орденами Советского Союза, а четверо удостоены звания Героя Советского Союза. Большинство пилотов также было награждено французскими орденами и медалями. В июне 1945 года французские летчики на 41 боевом самолете Як-3, переданном Советским Союзом в дар Франции, вылетели на родину. Во Франции летчики "Нормандии-Неман" эксплуатировали истребители Як-3 до 1947 года. Один из самолетов Як-3, на которых воевали летчики "Нормандии-Неман", в настоящее время хранится в Национальном Музее авиации и космонавтики в Ле Бурже. В память о погибших летчиках "Нормандии-Неман" в 1956 году на здании бывшей французской военной миссии в Москве (ныне резиденция военного атташе Франции) была установлена мемориальная доска с именами 42 пилотов, павших в боях. Ниже есть еще одна памятная доска, с эмблемой легендарной эскадрильи и надписью: "Вы жили недолго, но ярко. Ваши советские товарищи". В 1964 году на Введенском кладбище в Москве на могиле французского летчика, останки которого были найдены в Орловской области, установили памятник Неизвестному летчику полка "Нормандия-Неман". В октябре 2007 года памятник летчикам этого полка был открыт в Краснокурсантском сквере (Лефортово) в Москве, а в 2015 году – в городе Иваново. В поселке Полотняный Завод Калужской области, откуда начался боевой путь эскадрильи "Нормандия-Неман", в 2009 году установили стелу в память о французских летчиках. Во Франции возле Музея авиации и космонавтики в Ле Бурже под Парижем в 2006 году открыли памятник героям авиаполка "Нормандия-Неман". В центре скульптурной композиции, созданной российским скульптором Владимиром Суровцевым, – французский пилот и русский авиамеханик, которые с тревогой и надеждой глядят в небо, ожидая возвращения товарищей с боевого вылета. В 2017 году перед Музеем авиации и космонавтики в Ле Бурже была открыта мемориальная стела с именами погибших 42 французских летчиков. В настоящее время в составе ВВС Франции и России существуют военно-авиационные подразделения, носящие имя "Нормандия-Неман". Вернувшаяся во Франции авиагруппа "Нормандия-Неман" не была расформирована. Она стала называться истребительной группой "Нормандия-Неман" и базировалась в городе Кольмар. Авиагруппа участвовала в колониальной войне в Индокитае (1946-1954), а также в военной операции НАТО против Югославии (1999). 3 июля 2009 года она была официально расформирована, но в 2011 году возрождена. В России имя "Нормандия-Неман" носит 18-й гвардейский штурмовой (до 1993 года – истребительно-бомбардировочный) авиаполк, в состав которого весной 1943 года влились французские летчики эскадрильи "Нормандия". После окончания Великой Отечественной войны (1941-1945) он дислоцировался в поселке Галенки, находящемся в Приморском крае. В 1995 году полку было присвоено почетное наименование "Нормандия-Неман". В 2006 году за мужество и героизм, проявленный в Великой Отечественной войне, за сохранение традиций и бережное отношение к памяти фронтовой дружбы он был награжден высшей наградой Франции – крестом ордена Почетного Легиона. В 2009 году полк расформировали, но позже вновь воссоздали. На сегодняшний день штурмовой авиационный полк "Нормандия-Неман" базируется на аэродроме в Черниговке в Приморском крае. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, безопасность, германия, шарль де голль, франция, александр невский, ссср, нато, великая отечественная война (1941-1945)