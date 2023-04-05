https://ria.ru/20230405/dtp-1863202577.html
Источник назвал причину ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области
Источник назвал причину ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области - РИА Новости, 05.04.2023
Источник назвал причину ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области
Автобус перевернулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области по вине водителя, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:08
2023-04-05T14:08
2023-04-05T14:28
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области по вине водителя, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.Автобус, следовавший маршрутом Москва - Ставрополь в южном направлении, опрокинулся на 813-м километре М-4 "Дон" в среду утром. По данным ГИБДД, в автобусе находилось 32 пассажира, 12 человек обратились за медицинской помощью, двое из которых госпитализированы.В беседе с корреспондентом РИА Новости источник в областном правительстве сказал, что причиной опрокидывания автобуса стал человеческий фактор.В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь в центральной районной больнице Миллеровского района.Пассажиры, которым не требуется медпомощь, находятся в пункте временного размещения в ДК в селе Алексеево-Лозовское Чертковского района Ростовской области."Людей планируют транспортировать в Ставрополь в ближайшее время", - сказал собеседник РИА Новости.Прокуратура Ростовской области после ДТП начала проверку, в ходе которой оценит соблюдение федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Источник назвал причину ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области
Автобус перевернулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области по вине водителя
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области по вине водителя, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.
Автобус, следовавший маршрутом Москва - Ставрополь в южном направлении, опрокинулся на 813-м километре М-4 "Дон" в среду утром. По данным ГИБДД, в автобусе находилось 32 пассажира, 12 человек обратились за медицинской помощью, двое из которых госпитализированы.
В беседе с корреспондентом РИА Новости источник в областном правительстве сказал, что причиной опрокидывания автобуса стал человеческий фактор.
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"Потянуло резко вправо", - объяснил водитель автобуса причину аварии. По словам собеседника агентства, на этом участке трассы М-4 "Дон" не было повреждений дорожного полотна. Также сейчас нет информации о физическом состоянии водителя в момент управления автобусом.
В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь в центральной районной больнице Миллеровского района.
Пассажиры, которым не требуется медпомощь, находятся в пункте временного размещения в ДК в селе Алексеево-Лозовское Чертковского района Ростовской области.
"Людей планируют транспортировать в Ставрополь в ближайшее время", - сказал собеседник РИА Новости.
Прокуратура Ростовской области
после ДТП начала проверку, в ходе которой оценит соблюдение федерального законодательства о безопасности дорожного движения.
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