https://ria.ru/20230405/dtp-1863202577.html

Источник назвал причину ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области

Источник назвал причину ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области - РИА Новости, 05.04.2023

Источник назвал причину ДТП с автобусом на трассе в Ростовской области

Автобус перевернулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области по вине водителя, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:08

2023-04-05T14:08

2023-04-05T14:28

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 апр – РИА Новости. Автобус перевернулся на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области по вине водителя, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.Автобус, следовавший маршрутом Москва - Ставрополь в южном направлении, опрокинулся на 813-м километре М-4 "Дон" в среду утром. По данным ГИБДД, в автобусе находилось 32 пассажира, 12 человек обратились за медицинской помощью, двое из которых госпитализированы.В беседе с корреспондентом РИА Новости источник в областном правительстве сказал, что причиной опрокидывания автобуса стал человеческий фактор.В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь в центральной районной больнице Миллеровского района.Пассажиры, которым не требуется медпомощь, находятся в пункте временного размещения в ДК в селе Алексеево-Лозовское Чертковского района Ростовской области."Людей планируют транспортировать в Ставрополь в ближайшее время", - сказал собеседник РИА Новости.Прокуратура Ростовской области после ДТП начала проверку, в ходе которой оценит соблюдение федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область