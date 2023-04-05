https://ria.ru/20230405/druzhba-1863236201.html

Дружба России и Зимбабве проверена временем, отметил Путин

Дружба России и Зимбабве проверена временем, отметил Путин - РИА Новости, 05.04.2023

Дружба России и Зимбабве проверена временем, отметил Путин

Дружба России и Зимбабве проверена временем, обоюдным интересам обеих стран отвечает углубление торгово-инвестиционного сотрудничества, заявил президент РФ... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:42

2023-04-05T15:42

2023-04-05T15:50

россия

зимбабве

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Дружба России и Зимбабве проверена временем, обоюдным интересам обеих стран отвечает углубление торгово-инвестиционного сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами."Дружба России и Зимбабве проверена временем. Наша страна поддерживает зимбабвийский народ в отстаивании своего суверенитета, особенно в свете развязанной против республики санкционной войны, санкционного давления. Нашим обоюдным интересам отвечает углубление торгово-инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации, реализация совместных коммерческих проектов в сфере культуры и образования", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859212273.html

россия

зимбабве

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россия, зимбабве, владимир путин