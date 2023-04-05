https://ria.ru/20230405/drozdov-1863306309.html

Дроздов: развитие ИИ требует уточнения норм интеллектуальной собственности

Дроздов: развитие ИИ требует уточнения норм интеллектуальной собственности - РИА Новости, 05.04.2023

Дроздов: развитие ИИ требует уточнения норм интеллектуальной собственности

Растущий уровень развития нейросетей требует уточнения нормы законодательства об интеллектуальной собственности, считает председатель правления Фонда "Сколково" РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T18:52

2023-04-05T18:52

2023-04-05T19:08

технологии

россия

фонд "сколково"

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Растущий уровень развития нейросетей требует уточнения нормы законодательства об интеллектуальной собственности, считает председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.Дроздов выступил на пленарном заседании XVIII Международной школы-практикума молодых ученых-юристов "Молодежь и право", которая прошла в "Сколково".Как отмечалось на заседании, появление ChatGPT вызвало бурный рост количества электронных книг, написанных ИИ. Например, к февралю 2023 года в Amazon Kindle было более 200 изданий, где автором или соавтором была нейросеть."Использование человеком технических средств не исключает возникновения авторских прав. Между тем, не охраняется авторским правом произведение, созданное при помощи технических средств без творческого характера деятельности человека. Например, фото- и видеосъемка камерой наблюдения, применяемой для фиксации административных нарушений", - пояснил Дроздов, его слова приводит пресс-служба "Сколково".ИИ генерирует творческий результат на основании запроса человека, и чем глубже и точнее он сформирован, тем более впечатляющим является результат выдачи. "В этом случае нейросеть — техническое средство, а не создатель", — уверен Дроздов.По его мнению, также должна идти речь о новом виде использования произведения: в целях обучения ИИ для создания новых объектов авторского права. "В таком случае, согласие надо отдельно получать у авторов произведений. Особенно, когда предполагается коммерческое использование", — подытожил предправления Фонда "Сколково".Участники школы-практикума, организованного Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Фондом "Сколково", обсудили роль современного законодательства в построении технологического суверенитета, задачи правового регулирования проблем молодежи.Как отметил на встрече председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, понимание инженерных специальностей, технологий становится неотъемлемой частью будущего успеха молодых юристов."Надо попрощаться с представлением о юристе как о том, кто защищает устаревающие экономические отношения и с трудом воспринимает всё новое. Юристы обеспечивают преемственность, и в этой части должны быть консерваторами. Но повестка технологического суверенитета — от цифровизации до защиты окружающей среды — показывает востребованность новой исследовательской парадигмы, опирающейся на точное знание", — приводит пресс-служба слова Шувалова.

https://ria.ru/20230314/startapy-1857830514.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, фонд "сколково"