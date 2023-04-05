https://ria.ru/20230405/drony-1863059863.html
Минобороны России показало подготовку операторов дронов
Минобороны России показало подготовку операторов дронов - РИА Новости, 05.04.2023
Минобороны России показало подготовку операторов дронов
Минобороны России показало кадры занятий по подготовке операторов многофункциональных беспилотников-квадрокоптеров Западного военного округа перед выполнением... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:05
2023-04-05T03:05
2023-04-05T03:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
технологии
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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Минобороны России показало кадры занятий по подготовке операторов многофункциональных беспилотников-квадрокоптеров Западного военного округа перед выполнением боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. В ведомстве уточнили, что операторам предстоит управлять беспилотниками и вести разведку, искать цели, корректировать огонь и фиксировать на видео их поражение в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Тем не менее, российским военным удаётся постоянно находить и передавать в пункты управления позиции украинских солдат. Для поиска и распознавания целей дроны оборудованы мощной камерой и тепловизором. По координатам, переданным оператором беспилотника, открывает огонь артиллерия. Также с использованием коптеров ведётся наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника. В видео показаны занятия в аудитории, где инструктор учит бойцов по изображению с камеры беспилотника определять, как лучше продолжить его полёт или что произошло с дроном, если полёт прекратился. Также демонстрируются практические занятия, будущим операторам рассказывают, как вешать на беспилотники гранаты и правильно ловить аппараты после полёта. Кроме того, новичков учат сразу после выполнения полёта снимать с дрона аккумулятор, чтобы он не разрядился, и мгновенно уходить с места, куда прибыл беспилотник. Если вдруг сигнал был перехвачен противником, в оператора может прилететь вражеский снаряд. "Основной упор делаем на инженерную подготовку, на подготовку боеприпасов всех имеющихся модификаций, для того чтобы умело и грамотно их применять. Глаза начинают гореть на второй день, они понимают необходимость всех этих занятий", - рассказал журналистам начальник беспилотной авиации одной из группировок войск с позывным "Амикан". Как отметил, в свою очередь, боец с позывным "Одуван", который до армии не держал в руках квадрокоптер, но прошёл курсы и уже работает на линии соприкосновения, идёт мощное противостояние радиоэлектронных средств. Он уточнил, что с помощью дронов можно повредить легкобронированную и тяжелобронированную технику, а также повредить укрепрайоны, закинув гранату в блиндаж.
https://ria.ru/20230404/pvo-1862941770.html
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безопасность, россия, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Технологии
Минобороны России показало подготовку операторов дронов
Минобороны показало подготовку операторов дронов перед участием в спецоперации
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Минобороны России показало кадры занятий по подготовке операторов многофункциональных беспилотников-квадрокоптеров Западного военного округа перед выполнением боевых задач в зоне проведения специальной военной операции.
В ведомстве уточнили, что операторам предстоит управлять беспилотниками и вести разведку, искать цели, корректировать огонь и фиксировать на видео их поражение в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Тем не менее, российским военным удаётся постоянно находить и передавать в пункты управления позиции украинских солдат.
Для поиска и распознавания целей дроны оборудованы мощной камерой и тепловизором. По координатам, переданным оператором беспилотника, открывает огонь артиллерия. Также с использованием коптеров ведётся наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.
«
"Беспилотники активно применяются с самого начала специальной операции и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня. Они наведут на цель, проконтролируют поражение, заметят подход резервных частей противника. И уже не раз случалось, когда операторы БЛА, сопровождая колонну, вовремя предупреждали о засадах и спасали жизни товарищей", - рассказали в российском военном ведомстве.
В видео показаны занятия в аудитории, где инструктор учит бойцов по изображению с камеры беспилотника определять, как лучше продолжить его полёт или что произошло с дроном, если полёт прекратился. Также демонстрируются практические занятия, будущим операторам рассказывают, как вешать на беспилотники гранаты и правильно ловить аппараты после полёта.
Кроме того, новичков учат сразу после выполнения полёта снимать с дрона аккумулятор, чтобы он не разрядился, и мгновенно уходить с места, куда прибыл беспилотник. Если вдруг сигнал был перехвачен противником, в оператора может прилететь вражеский снаряд.
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"Основной упор делаем на инженерную подготовку, на подготовку боеприпасов всех имеющихся модификаций, для того чтобы умело и грамотно их применять. Глаза начинают гореть на второй день, они понимают необходимость всех этих занятий", - рассказал журналистам начальник беспилотной авиации одной из группировок войск с позывным "Амикан".
Как отметил, в свою очередь, боец с позывным "Одуван", который до армии не держал в руках квадрокоптер, но прошёл курсы и уже работает на линии соприкосновения, идёт мощное противостояние радиоэлектронных средств.
«
"Работает РЭБ, работают разные приборы, чтобы заглушить, подавить БПЛА, задавить дроны, как наши, так и дроны противников. С этим умеем бороться, боремся, ищем обходы всех их приборов и продолжаем так же работать", - говорит "Одуван" в распространенном Минобороны РФ видеоролике.
Он уточнил, что с помощью дронов можно повредить легкобронированную и тяжелобронированную технику, а также повредить укрепрайоны, закинув гранату в блиндаж.
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