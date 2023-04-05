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Крупный сервис доставки прекратит работу в России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023
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00:39 05.04.2023
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Крупный сервис доставки прекратит работу в России, пишут СМИ
Крупный сервис доставки прекратит работу в России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023
Крупный сервис доставки прекратит работу в России, пишут СМИ
Крупный логистический сервис PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых сложностей, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T00:39
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экономика
россия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Крупный логистический сервис PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых сложностей, пишет "Коммерсантъ".В распоряжении газеты оказалось письмо гендиректора PickPoint Надежды Романовой партнерам, в котором говорится, что с 4 апреля компания прекращает прием новых грузов. Отмечается, что все недоставленные и невостребованные посылки возвратят клиентам.В материале говорится, что финансовые трудности у PickPoint возникли еще в конце прошлого года. Так, с начала 2023 года в адрес сети поступили иски более чем на 433 миллиона рублей, а общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 миллионов рублей.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Крупный сервис доставки прекратит работу в России, пишут СМИ

"Ъ": логистический сервис Pick Point принял решение о прекращении работы в России

© Фото : Пресс-служба АвитоPickPoint
PickPoint - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : Пресс-служба Авито
PickPoint. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Крупный логистический сервис PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых сложностей, пишет "Коммерсантъ".
«
"В частности, к снижению оборота сервиса привели уход западных ритейлеров, которые составляли основную часть клиентского портфеля PickPoint, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора", — говорится в статье.
В распоряжении газеты оказалось письмо гендиректора PickPoint Надежды Романовой партнерам, в котором говорится, что с 4 апреля компания прекращает прием новых грузов. Отмечается, что все недоставленные и невостребованные посылки возвратят клиентам.
В материале говорится, что финансовые трудности у PickPoint возникли еще в конце прошлого года. Так, с начала 2023 года в адрес сети поступили иски более чем на 433 миллиона рублей, а общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 миллионов рублей.
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