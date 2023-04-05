https://ria.ru/20230405/dostavka-1863052889.html

Крупный сервис доставки прекратит работу в России, пишут СМИ

Крупный сервис доставки прекратит работу в России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.04.2023

Крупный сервис доставки прекратит работу в России, пишут СМИ

Крупный логистический сервис PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых сложностей, пишет "Коммерсантъ". РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T00:39

2023-04-05T00:39

2023-04-05T00:39

экономика

россия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Крупный логистический сервис PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых сложностей, пишет "Коммерсантъ".В распоряжении газеты оказалось письмо гендиректора PickPoint Надежды Романовой партнерам, в котором говорится, что с 4 апреля компания прекращает прием новых грузов. Отмечается, что все недоставленные и невостребованные посылки возвратят клиентам.В материале говорится, что финансовые трудности у PickPoint возникли еще в конце прошлого года. Так, с начала 2023 года в адрес сети поступили иски более чем на 433 миллиона рублей, а общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230324/servis-1860354109.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия